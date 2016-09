Uudised

Kino rajamine on lükkunud uude aastasse

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 29. september 2016. Auriga keskus läbib uue aasta algul uuenduskuuri, millega seoses paigutatakse poed sobivamatesse kohtadesse ümber ning on ka plaanis kino rajada. Forum Cinemas AS plaanib teemat lähemalt arutada aasta algul.



Forum Cinemas AS turundus- ja müügijuht Liis Mengel kinnitas, et firma on huvitatud kino toomisest Saaremaale, kuid tänase seisuga veel konkreetseid kokkuleppeid ega lepinguid selleks sõlmitud ei ole.



“Võtame Kuressaare võimalused uuesti konkreetsemalt lauale uuel aastal,” lisas ta. Forum Cinemas AS turundus- ja müügijuht Liis Mengel kinnitas, et firma on huvitatud kino toomisest Saaremaale, kuid tänase seisuga veel konkreetseid kokkuleppeid ega lepinguid selleks sõlmitud ei ole.“Võtame Kuressaare võimalused uuesti konkreetsemalt lauale uuel aastal,” lisas ta.

