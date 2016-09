Uudised

Kuressaares reostati riigimaad

Neljapäev, 29. september 2016.



Neljapäev, 29. september 2016. FOTO: Kuressaare Linnavalitus Kuressaare linnavalitsus palus keskkonnaametil kõrvaldada tundmatute isikute poolt ebaseaduslikult ladestatud jäätmed Kibuvitsa tänaval.



“Kuressaare linnavalitsusele on laekunud info ebaseaduslikult ladestatud jäätmete kohta reformimata riigimaal Kibuvitsa 1 maaüksusel Kuressaares,” seisab linnavalitsuse kirjas keskkonnaametile. “Linnavalitsust teavitas probleemist maaüksuse naaber, kes avastas jäätmed oma kinnistu korrastamise käigus.”



Maaüksuse naaber ütles portaalile saarlane.ee, et reostatud on umbes 100x50 meetri suurune ala. “Sinna on veetud igasugu prügi, alates ehitusmaterjalide jääkidest kuni raua, klaasi, puidu, ehituskile ja olmejäätmeteni,” kirjeldas ta kohapealset olukorda.



Naabri hinnangul on mitteametlik prügimägi tekkinud ilmselt siis, kui karmistati jäätmekäitlusnõudeid. “Ilmselt vaadati, et saab jäätmeid võsa alla tasuta poetada. Seda on tehtud pikema aja jooksul, sest osast asjadest on rohi üle või läbi kasvanud,” ütles ta.



