Kiirend Rio olümpiast: kukepoks ja rahvatants

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: MM Neljapäev, 29. september 2016. Olev Kiirend. FOTO: Valmar Voolaid Eilne Eesti Ekspress tõi pikas usutluses läinud pühapäeval oma kaheksanda MM-tiitliga Soomest Seinäjoelt kodusaarele naasnud maadlusmeistri Olev Kiirendiga muu hulgas välja mehe seisukohad seoses Rio olümpiaga, samuti tuli juttu Nõukogude Liidust põgenemisest ja lennuki kaaperdamisest.



Veteranide maailmameistrivõistlustelt kreeka-rooma maadluses taas kuldmedali saanud Saaremaa maadleja, 67-aastane Olev Kiirend (pildil) ütleb, et see, mida Rio olümpial tehti, oli kukepoks ja rahvatants, aga mitte maadlus.



Mees on tahtnud eluaeg olla maailma parim, aga Nõukogude Liidus polnud tal selleks võimalust. Mõtet Rootsi põgeneda haudus Kiirend üheksa aastat.



Intervjuu lõpupoole ütleb Kiirend Ekspressi ajakirjanikule naljatamisi, et kui saaks 1985. aastal sündinud kahekordse maailmameistri Heiki Nabiga pool aastat intensiivselt tööd teha, paneks Heiki “selle kuubalase Mijaín Lópeze selili nagu naksub” ja peab detailirikka loengu, mida selleks praktikas teha tuleks.



