Uued laevad oktoobris veel ei sõida

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Postimees Neljapäev, 29. september 2016. Sirle Arro. TS Laevade kinnitusel võib Poola laevatehases valmiva parvlaeva Tõll üleandmine toimuda oktoobri lõpus ning liinile saaks alus asuda alates novembrist.



TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari sõnul on Poola tehases ööpäevaringselt laevadel töös umbes 250 meest. Tehase kinnitusel on Tõllu üleandmine planeeritud oktoobri lõppu. Padari sõnul käivad praegu kai ääres erinevate süsteemide katsetused, kuid õige pea on katsetusi loota ka merel.



TS Laevade juht ei salga, et lähiajal võib ette tulla ootamatuid probleeme ja takistusi, kuid firma kinnitusel kvaliteedis jätkuvalt järeleandmisi ei tehta.

Seda, millal täpselt uue laeva vastuvõtmine toimuda võib, Padar öelda ei osanud, kuid hellitas lootust, et esimene Poola laev, Tõll, saab liinile asuda novembris. Teine Poolas valmiv parvlaev Piret loodetakse reisijaid vedama saada järgmise aasta esimestel kuudel.



Kokku on firma tellinud neli laeva, millest kaks – Tõll ja Piret valmivad Poola laevatehases Remontowa ning kaks – Leiger ja Tiiu Türgi tehases Sefine.

Esmaspäeval kinnitas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro (pildil), et Türgi laevatehases valmiva Leigeri soovisid ehitajad juba eelmisel nädalal üle anda, kuid taotlus lükati tagasi, sest omanik tuvastas laeval puudused, mis ei vastanud ootustele.



“Kahjuks võib ilmselt küll juba arvata, et oktoobris laev liinile ei jõua, kuna vastuvõtmist veel ei ole toimunud,” ütles Arro.



Alates 1. oktoobrist peab TS Laevad OÜ alustama parvlaevareiside opereerimist Eesti suursaarte vahel. Firmal peab oktoobri alguses olema ette näidata neli laeva, sest majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) sõlmitud leping näeb ette, et kui vedaja ei alusta teenuse pakkumist kokkulepitud mahus, on ministeeriumil õigus nõuda kuni viis miljonit eurot leppetrahvi.



Mai lõpus andis TS Laevad teada, et on Poola laevatehasega Remontowa leppinud kokku uued parvlaevade valmimistähtajad, milleks pidid olema vastavalt 1. september ja 1. detsember. Algselt loodeti, et laevad jõuavad Eestisse suve jooksul.



