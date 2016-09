Uudised

Saaremaal tuleb kolm moešõud

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 29. september 2016. Eile toimetasid käsitöötunnis Irene-Liis Saar (vasakul) ja Meeli Kombe, kes varem on Look Koolil osalenud. Meeli osaleb kindlasti ka tänavu. Foto: Valmar Voolaid Kui möödunud aastal jäi traditsiooniline moeüritus Look Kool ära, siis tänavu tuleb kauaoodatud moeüritus jälle, lisaks sellele toimub maakonnas veel kaks moešõud, mis on eeskätt suunatud just noortele.



Tänavusel õppeaastal toimuvad traditsiooniline maakondlik moešõu Look Kool, Helkurmood ja Kuressaare ametikooli noorte korraldatav “Valgus kõnnib Kuressaares“.



Esimesena toimub 30. oktoobril Kuressaare kesklinnas Helkurmoe konkurss.

“Kirjutasin maanteeametisse noortekeskuste vahelise projekti “Olen nähtav“. See lõpeb Helkurmoe šõuga. Tänavu ootame võimalikult praktilisi töid, kunstilist eripära eriti ei hinnata,“ rääkis ürituse eestvedaja Sille Lapp.



Lisaks riietele hinnatakse ehteid, mütse, kindaid, kotte ja jalatseid. Rõhk on sellel, et noored saaksid enda valmistatud asja hiljem ka kanda, mitte kappi seisma jätta. Sel aastal saavad noored kasutada ka helkurspreid. Lisaks noortekeskustele osalevad ka mõningad koolid. Maanteeamet on pannud üllatusi välja ka pealtvaatajatele.



Ametikool teeb uue ürituse



1. veebruaril toimub esmakordselt ametikooli dekoraator-stilistide moešõu “Valgus kõnnib Kuressaares“. Üritust korraldavad ametikooli õpilased. Osaleda saavad lisaks ametikooli õpilastele ka teised moehuvilised.



Blanche Siirak lausus, et grupile meeldis mõte teha midagi, millest ka linnarahvas osa saab. Moešõu projekti idee pakkus välja juhendaja Anna Sui.

Õpilastele tundus idee huvitavana, kuna nad saavad end sellega proovile panna. Noored tahaksid lavakujunduse teha lihtsa, et suurem rõhk oleks kollektsioonidel. Sui lubas, et oodata on väga huvitavaid ja piiridest välja mõeldud kollektsioone.



“Meie eesmärk oli tulla välja millegi uuega, et pakkuda ka vaatajatele moodsama tehnika suunda, mis on ühendatud moega,“ sedastas Sui. Ta pakkus välja, et kindlasti oleks tore, kuid üritusest saaks samasugune traditsioon, nagu on näiteks vallikraavi veeralli, mida korraldavad samuti ametikooli õpilased. Vanusepiirangut osalemiseks ei ole. Külla tulevad ka staardisainerid oma kollektsioone näitama.



“Loodame koolist kuus kollektsiooni välja panna. See on suur moepidu, mis lõpeb suure moefoto töötoaga ametikoolis,“ sõnas Sui. Eelregistreeruda saab alates tulevast nädalast. Osalemine ei käi võidu peale.



Maakondlik moedemm tuleb



Look Kool toimub taas aprillis, nagu varem. Kuressaare gümnaasiumi käsitööõpetaja Raili Kaubi ütles, et üritust hakataksegi korraldama üle aasta. Täpne kuupäev veel paigas ei ole.



“Loodan, et üle maakonna osalevad erinevate koolide lapsed,“ ütles Kaubi. Huvilisi on olnud, kes juba on andnud oma sõna kollektsioonide tegemiseks.

“Osalen sel aastal Look Koolil. Plaanin oma kollektsioonis kasutada teksat ja tekstiilivärve. Möödunud aastal oleksin ka osalenud, aga siis mul seda ideed ei olnud,“ rääkis Meeli Kombe.



