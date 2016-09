Uudised

Värsked kodanikud said sünnikirjad

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 29. september 2016. Krõõt Kolter ja Rain Rahumägi oma esimese tütrega, kellel nimeks Saara Rahumägi. FOTO: Valmar Voolaid Eile anti Kuressaare kultuurikeskuses üle sünnikirjad Kuressaare kõige noorematele kodanikele.



Ajavahemikus 1. juuni kuni 8. september registreeriti Kuressaare linna kodanikeks 23 last. Neist üheksa olid tüdrukud ja 14 poisid. Sünnitoetuste väljamaksmiseks eraldati 5980 eurot ehk ühe lapse kohta 260 eurot.



Jaanika Niit ja Kaarel Kütt said oma perre lisa Krisi näol, kes ema sõnul vaid sööb ja magab ning laseb vanematelgi puhata. Jaanika sõnul on teise lapsega kogemust rohkem ja ta ei pabista enam nii palju. “Esimene laps nõudis rohkem tähelepanu, aga Kris saab väga hästi ise ka hakkama,” ütles ta.



Krõõt Kolter ja Rain Rahumägi olid sünnikirja vastu võtma tulnud koos oma esimese tütre Saaraga, kes sündis 23. juunil. “Tunne on väga hea. Meil on väga rahulik ja rõõmus laps,” tõdes isa, lisades, et ka sünnitusel läks kõik hästi ja oli ka väga hea ämmaemand.



