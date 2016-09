Uudised

Väinamere Liinid lõpetab Ionase ja Harilaiuga

Neljapäev, 29. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 29. september 2016. Ionas. FOTO: Peeter Kukk Väinamere Liinid OÜ teatel suundus Kuivastu-Virtsu liini teenindav parvlaev Hiiumaa kuni septembri lõpuni dokihooldusesse.



Hiiumaa puhul on tegemist regulaarse dokkimisega, millega kaasneb ka laeva hooldus. Seetõttu sõidavad Ionas ja Harilaid liinil kuni 30. septembrini vabagraafiku alusel. 1. oktoobrist alustab Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa liinil laevaliiklusega TS Laevad OÜ. Kuna uute praamide valmimine venib ja need ka oktoobris Eestisse ei jõua, sõidavad Harilaid ja Hiiumaa ka oktoobris Kuivastu-Virtsu liinil.



“Tiheda liiklusega suvisel perioodil ei ole mõistlik laeva dokki saata, samuti ei ole hea teha seda näiteks Saaremaa ralli ajal, mistõttu tehaksegi hooldustöid ajal, mil reisijate mahud on mõnevõrra väiksemad,” selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.



Praeguses laevaliikluses Kuivastu-Virtsu liinil ta probleemi ei näinud. “Leping näeb ette, et vedajal on õigus tehnilise rikke või korralise hoolduse ajal kasutada ka väiksemaid laevu ehk praegusel juhul Harilaidu,” ütles Ruuda. Hiiumaa puhul on tegemist regulaarse dokkimisega, millega kaasneb ka laeva hooldus. Seetõttu sõidavad Ionas ja Harilaid liinil kuni 30. septembrini vabagraafiku alusel. 1. oktoobrist alustab Kuivastu-Virtsu ja Rohuküla-Heltermaa liinil laevaliiklusega TS Laevad OÜ. Kuna uute praamide valmimine venib ja need ka oktoobris Eestisse ei jõua, sõidavad Harilaid ja Hiiumaa ka oktoobris Kuivastu-Virtsu liinil.“Tiheda liiklusega suvisel perioodil ei ole mõistlik laeva dokki saata, samuti ei ole hea teha seda näiteks Saaremaa ralli ajal, mistõttu tehaksegi hooldustöid ajal, mil reisijate mahud on mõnevõrra väiksemad,” selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.Praeguses laevaliikluses Kuivastu-Virtsu liinil ta probleemi ei näinud. “Leping näeb ette, et vedajal on õigus tehnilise rikke või korralise hoolduse ajal kasutada ka väiksemaid laevu ehk praegusel juhul Harilaidu,” ütles Ruuda.

Veel artikleid samast teemast »