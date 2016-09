Uudised

UUS! Kuressaares õpetamiseks tuli hiinlannadel läbida tõeline kadalipp

Kolmapäev, 28. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 28. september 2016. KG hiina keele õpetajad Lily ehk Li Jiang (vasakul) ja Wimi ehk Wu Yuanyuan hiina keele klassis. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare gümnaasiumis (KG) saab juba seitsmendat aastat õppida hiina keelt. Sel aastal on uusi õpetajaid ametis lausa kaks.



KG õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et teise võõrkeelena saab hiina keelt õppida 6. klassist ja kolmandana gümnaasiumis. Selle keele õppimine on tema sõnul üsna populaarne, sest näiteks käesoleval aastal studeerib seda kolmandik gümnasiste.



Varem on kahe aasta kaupa õpetanud KG-s kolm Hiina õpetajat. Harbinist, Heilongjiangi provintsi keskusest tuli Lily ehk Li Jiang Kuressaarde kaheks ja Guangdongi maakonnast Wimi ehk Wu Yuanyuan üheks õppeaastaks. Mõlemad pidid Eestisse tulemiseks läbima üleriigilise põhjaliku ja mitmeetapilise konkursi.



Wimi sõnul on esimene eksam kirjalik ning küsitakse teadmisi hiina keele grammatikast, kultuurist ja tehnoloogiast ning ka õpetamisviisidest. Järgmine on suuline eksam, mille organiseerib HANBAN (Rahvusvaheline Hiina Keele Nõukogu), mis koosneb õpetamisest, võõrkeelest ja psühholoogiast. Lõpuks tuleb internetis läbida intervjuu Tallinna ülikooli Konfutsiuse instituudi direktoriga.



Oma silm on kuningas



Lily lisas, et iga õpetaja, kes Eestisse jõuab, on tulnud tugevas konkurentsis võitjaks ning saanud ka kvalifikatsiooni väljaõppe läbimise eest.



Välismaale õpetama tuleku kohta ütles Lily, et ta on juba 14-aastaselt inglise keelt õppima hakanud ja siin on ainus võimalus seda harjutada. Tal on inglise keele õpetamise bakalaureuse kraad ja magistrikraad Hiina filoloogias.



Samuti saab ta inimestele tutvustada, milline on Hiina ja selle inimesed. “Hiina keeles on idioom, mis tähendab “Reisides tuhat miili, õpid sa rohkem kui lugedes tuhat raamatut”,” selgitas Lily.



Wimi sai ladinakeelsed tähed selgeks 5. klassis ja on Shanghai rahandus- ja majandusülikooli magistrikraadi aspirant. “Kui aus olla, pole mul varasemat välismaal töötamise kogemust. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et siin olen,” sõnas ta rõõmsalt.



Lily on väga lummatud, et Kuressaare on nii vaikne linnake. Samas pole tal eriti olnud aega, et rohkem ringi vaadata, kuid plaanib seda teha juba sel nädalavahetusel, alustades lossi külastamisega. “Tegelikkus on veel parem, kui minu ettekujutused Eestist olid,” tõdes ta.



Õppima peab kaua



Wimi meelest on Saaremaa väga ilus ja temale üllatuseks on inimesed väga sõbralikud. “Ma arvan, et olen uue eluga väga kiirelt kohanenud ja mulle meeldib siin väga,” sõnas ta.



Kui kahe riigi erinevusi võrrelda, tõi Lily välja, et kodus on tal kõik vajalik paarisaja meetri kaugusel. Wimi tõdes, et meie toidud on väga erinevad ja imelik on näha kõrgemaid kui kolmekorruselisi maju.



Koduigatsust pole kummalgi veel tekkinud, sest interneti teel saab perega kas või iga päev suhelda. Kui Lily kodukohas on kliima Eestiga sarnane, vaid veidi soojem, siis Wimi jaoks on juba praegu nagu talvel. “Olen väga põnevil ja ootan, et saaksin lund näha,” ütles ta naerdes.



KG 10.c klassi nooruk Andre Saar on juba kuuendast klassist alates hiina keelt õppinud, kuid tunnistab, et praegu ta veel hiina keeles suhelda ei suudaks. Samas õpib ta oma sõnul keelt vaid huvi, mitte tuleviku vajaduse pärast.



Oktoobri teisel poolel on hiina keelt õpetavate koolide juhtidel või võõrkeele õpetajatel võimalus minna Hiinasse. Maidu Varik ja inglise keele õpetaja Merike Kivilo lähevad veidi enam kui nädalaks Shanghaisse, kus Shanghai rahandus- ja majandusülikoolis studeerib ka üks KG vilistlane – Maria Pihlas. Õpetajatele näidatakse Variku sõnul nii üldharidus- kui ülikoole ja vaatamisväärsusi.



Samuti on hiina keelega seotult õpinguid jätkanud KG vilistlane Kristjaana Lepik, kes studeerib Tallinna ülikoolis Aasia uuringute erialal.



Peale Kuressaare saab Tallinna ülikooli Konfutsiuse instituudi koordinaatori Lisett Orase sõnul hiina keelt kas huviringi või tunni vormis õppida veel kümnes koolis.



***



Leidis Soomest armastuse



Eelmine KG hiina keele õpetaja Jie Lin (pildil) abiellus õppealajuhataja Maidu Variku sõnul soomlasega. “Esialgu ta naasis küll Hiinasse, aga hetkel ei tea, kuhu elu on teda viinud,” nentis ta.



“Kuna kaks aastat on piisav aeg, siis ta sai selle ajaga piisavalt end Eesti eluga kurssi viia. Kõik Hiina õpetajad on kasutanud seda aega nii Eestis kui Euroopas ringireisimiseks,” lisas ta.



Wei Yu, kes esimesed kaks aastat KG-s hiina keelt õpetas, jätkas Variku teada kodumaale naastes õpinguid ning on nüüdseks

Shanghai ülikoolis ise õppejõuna tööl. KG õppealajuhataja Maidu Varik ütles, et teise võõrkeelena saab hiina keelt õppida 6. klassist ja kolmandana gümnaasiumis. Selle keele õppimine on tema sõnul üsna populaarne, sest näiteks käesoleval aastal studeerib seda kolmandik gümnasiste.Varem on kahe aasta kaupa õpetanud KG-s kolm Hiina õpetajat. Harbinist, Heilongjiangi provintsi keskusest tuli Lily ehk Li Jiang Kuressaarde kaheks ja Guangdongi maakonnast Wimi ehk Wu Yuanyuan üheks õppeaastaks. Mõlemad pidid Eestisse tulemiseks läbima üleriigilise põhjaliku ja mitmeetapilise konkursi.Wimi sõnul on esimene eksam kirjalik ning küsitakse teadmisi hiina keele grammatikast, kultuurist ja tehnoloogiast ning ka õpetamisviisidest. Järgmine on suuline eksam, mille organiseerib HANBAN (Rahvusvaheline Hiina Keele Nõukogu), mis koosneb õpetamisest, võõrkeelest ja psühholoogiast. Lõpuks tuleb internetis läbida intervjuu Tallinna ülikooli Konfutsiuse instituudi direktoriga.Lily lisas, et iga õpetaja, kes Eestisse jõuab, on tulnud tugevas konkurentsis võitjaks ning saanud ka kvalifikatsiooni väljaõppe läbimise eest.Välismaale õpetama tuleku kohta ütles Lily, et ta on juba 14-aastaselt inglise keelt õppima hakanud ja siin on ainus võimalus seda harjutada. Tal on inglise keele õpetamise bakalaureuse kraad ja magistrikraad Hiina filoloogias.Samuti saab ta inimestele tutvustada, milline on Hiina ja selle inimesed. “Hiina keeles on idioom, mis tähendab “Reisides tuhat miili, õpid sa rohkem kui lugedes tuhat raamatut”,” selgitas Lily.Wimi sai ladinakeelsed tähed selgeks 5. klassis ja on Shanghai rahandus- ja majandusülikooli magistrikraadi aspirant. “Kui aus olla, pole mul varasemat välismaal töötamise kogemust. Ma ei suuda ikka veel uskuda, et siin olen,” sõnas ta rõõmsalt.Lily on väga lummatud, et Kuressaare on nii vaikne linnake. Samas pole tal eriti olnud aega, et rohkem ringi vaadata, kuid plaanib seda teha juba sel nädalavahetusel, alustades lossi külastamisega. “Tegelikkus on veel parem, kui minu ettekujutused Eestist olid,” tõdes ta.Wimi meelest on Saaremaa väga ilus ja temale üllatuseks on inimesed väga sõbralikud. “Ma arvan, et olen uue eluga väga kiirelt kohanenud ja mulle meeldib siin väga,” sõnas ta.Kui kahe riigi erinevusi võrrelda, tõi Lily välja, et kodus on tal kõik vajalik paarisaja meetri kaugusel. Wimi tõdes, et meie toidud on väga erinevad ja imelik on näha kõrgemaid kui kolmekorruselisi maju.Koduigatsust pole kummalgi veel tekkinud, sest interneti teel saab perega kas või iga päev suhelda. Kui Lily kodukohas on kliima Eestiga sarnane, vaid veidi soojem, siis Wimi jaoks on juba praegu nagu talvel. “Olen väga põnevil ja ootan, et saaksin lund näha,” ütles ta naerdes.KG 10.c klassi nooruk Andre Saar on juba kuuendast klassist alates hiina keelt õppinud, kuid tunnistab, et praegu ta veel hiina keeles suhelda ei suudaks. Samas õpib ta oma sõnul keelt vaid huvi, mitte tuleviku vajaduse pärast.Oktoobri teisel poolel on hiina keelt õpetavate koolide juhtidel või võõrkeele õpetajatel võimalus minna Hiinasse. Maidu Varik ja inglise keele õpetaja Merike Kivilo lähevad veidi enam kui nädalaks Shanghaisse, kus Shanghai rahandus- ja majandusülikoolis studeerib ka üks KG vilistlane – Maria Pihlas. Õpetajatele näidatakse Variku sõnul nii üldharidus- kui ülikoole ja vaatamisväärsusi.Samuti on hiina keelega seotult õpinguid jätkanud KG vilistlane Kristjaana Lepik, kes studeerib Tallinna ülikoolis Aasia uuringute erialal.Peale Kuressaare saab Tallinna ülikooli Konfutsiuse instituudi koordinaatori Lisett Orase sõnul hiina keelt kas huviringi või tunni vormis õppida veel kümnes koolis.***Eelmine KG hiina keele õpetaja Jie Lin (pildil) abiellus õppealajuhataja Maidu Variku sõnul soomlasega. “Esialgu ta naasis küll Hiinasse, aga hetkel ei tea, kuhu elu on teda viinud,” nentis ta.“Kuna kaks aastat on piisav aeg, siis ta sai selle ajaga piisavalt end Eesti eluga kurssi viia. Kõik Hiina õpetajad on kasutanud seda aega nii Eestis kui Euroopas ringireisimiseks,” lisas ta.Wei Yu, kes esimesed kaks aastat KG-s hiina keelt õpetas, jätkas Variku teada kodumaale naastes õpinguid ning on nüüdseksShanghai ülikoolis ise õppejõuna tööl.

Veel artikleid samast teemast »