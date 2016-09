Uudised

EKRE jätkab osakondade loomist

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 29. september 2016. Maria Kaljuste. EKRE Saaremaa piirkonna juhatus kutsus kokku avatud koosoleku, kus luuakse EKRE Leisi osakond.



“Kuna EKRE jaoks on oluline rohujuure tasandil suhtlemine, siis on kõikides piirkondades toimivad osakonnad selle alus,” selgitas Saaremaa piirkonna juht Maria Kaljuste (pildil).



“Leisis on pisut üle 20 teotahtelise inimese aktiivsust ning huvi üles näidanud ja see on piisav osakonna loomiseks.”



Juhatuse koosolek toimub reedel, 7. oktoobril kell 17 Karja mõisas ning sinna oodatakse kõiki, kellel on mingilgi moel seos Leisi või selle piirkonnaga.

Avalikul juhatuse koosolekul võetakse vastu uusi liikmeid, seal on võimalik tasuda liikmemaksu ning teha annetusi.



Valjala niheleb



Eelmisel pühapäeval toimus avatud koosolek Muhus. “Sel aastal on huvi erakonna vastu väga suur olnud, Saaremaa piirkonnas on aasta algusest liitunud 32, Eestis kokku üle 530 liikme,” täpsustas Kaljuste. Kokku on erakonnas tänase seisuga 8086 liiget.



