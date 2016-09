Uudised

Linna võib tulla uus suur poekompleks

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Saarlane.ee Neljapäev, 29. september 2016. Eskiis Rimi Eesti Food AS esitas detailplaneeringu algatamise taotluse, mille tulemusena võib ühe stsenaariumi kohaselt tulevikus Rimi kauplus Auriga keskusest kolida Mooni Säästumarketi juurde kavandatud juurdeehitatavasse hoonesse.



“Hetkel meil Aurigast välja kolida plaanis veel ei ole,” kinnitas portaalile saarlane.ee Rimi ja Säästumarketi poekette omava Rimi Eesti Food kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats. “Mõtteid on mitmesuguseid, kuid juhtkond pole veel kindlat seisukohta vastu võtnud. Kindlasti ei saa võimalik kolimine olla järgmise aasta teema, kuna detailplaneeringu menetlemine on alles algusjärgus.”



Rimi kokkukolimine Säästumarketiga ühte kompleksi on põhjendatav ka sellega, et Kuressaares asuvad Säästumarketid on sama suured kui mandril olevad. Seega pole firma praegune kontseptsioon näinud ette senisest suuremaid Säästumarketeid.





Teisipäeval kiitis Kuressaare linnavalitsus detailplaneeringu heaks ja suunas selle volikokku kinnitamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on Mooni tn 2 asuva olemasoleva ärihoone (Säästumarketi) laiendamise lahendamine ning Mooni tn 2 ja Mooni tn 2a liitmine üheks krundiks.



