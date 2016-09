Uudised

Kihelkonna hooldekodu ehitaja teada

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 29. september 2016. Kihelkonna hooldekodu kahekorruseline juurdeehitus tuleb vana maja otsa ehk fotol vaadates pragusest majast vasakule. FOTO: Valmar Voolaid Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimis- ja laiendustööde riigihanke võitis Arens Ehitustööde ja Remet Ehitusettevõtte ühispakkumine. Hanke võitja kuulutati välja 8. septembril ja kui 14 päeva jooksul seda keegi edasi ei kaeba, siis läheb kiireks raha otsimiseks.



“Ilma laenurahata me hakkama ei saa ja peame otsima võimalusi, kuidas kogu objekt ära finantseerida. Siin on natuke erinevaid võimalusi. Meil on lootust ka projektipõhist raha saada. Ma ei ole veel ehitajaga kokku istunud, et täpsemalt läbi rääkida ehituse kulgu ja finantseerimise graafikuid, sest ehitustööde leping on veel sõlmimata,” ütles Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam, vihjates, et 14 päeva jooksul pole eriti mõtet raha saamiseks uksi kulutada.



“See on tuleva nädala teema. Igal juhul tahame sel aastal ehitama hakata ja projekteerimine hakkab kohe pihta, sest muidu ei jõua me objekti aastaga valmis,” lisas Aardam.



Uues hooldekodus on kokku 37 kohta senise 24 asemel ja suures osas on seal kahesed toad.



Aardami sõnul tuleb ehitusel panna erilist rõhku hoone energiatõhususele.

