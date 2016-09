Uudised

Saaremaa HIV-i nakatumises Eestis kuues

Neljapäev, 29. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 29. september 2016. Terviseameti andmeil diagnoositi tänavu Eestis 158 HIV-i nakatumist, Saare maakond on nakatunute arvult kuues.



Maakonniti on HIV-i sel aastal diagnoositud kõige enam Tallinnas – 80 inimesel. Sellele järgnevad Ida-Virumaa 35, Narva 26, Tartumaa ja Lääne-Virumaa nelja, Saaremaa kolme, Harjumaa kahe ning Jõgevamaa, Läänemaa, Raplamaa ja Viljandimaa ühe nakatunud inimesega.



Terviseameti teatel on 2016. a 23. septembri seisuga Eestis diagnoositud

HIV- i nakatumine 158 inimesel. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9421 inimesel, sealhulgas AIDS 483 inimesel.



Eelmisel aastal diagnoositi AIDS 19 inimesel ja HIV 270 inimesel, mis tähendab, et AIDS-i on diagnoositud juba rohkem kui möödunud aasta peale kokku. Tänavu on AIDS-i nakatunud 30 inimest. Maakonniti on HIV-i sel aastal diagnoositud kõige enam Tallinnas – 80 inimesel. Sellele järgnevad Ida-Virumaa 35, Narva 26, Tartumaa ja Lääne-Virumaa nelja, Saaremaa kolme, Harjumaa kahe ning Jõgevamaa, Läänemaa, Raplamaa ja Viljandimaa ühe nakatunud inimesega.Terviseameti teatel on 2016. a 23. septembri seisuga Eestis diagnoositudHIV- i nakatumine 158 inimesel. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9421 inimesel, sealhulgas AIDS 483 inimesel.Eelmisel aastal diagnoositi AIDS 19 inimesel ja HIV 270 inimesel, mis tähendab, et AIDS-i on diagnoositud juba rohkem kui möödunud aasta peale kokku. Tänavu on AIDS-i nakatunud 30 inimest.

Veel artikleid samast teemast »