Leedo vaidlustas ka neljanda Sõru-Triigi hanke

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: ERR Neljapäev, 29. september 2016. Vjatšeslav Leedo. FOTO: Delfi Vjatšeslav Leedo (pildil) laevafirma Saaremaa Laevakompanii (SLK) vaidlustas ka neljanda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) Sõru-Triigi praamiliini hanke, kuigi ministeerium on juba teise ettevõttega lepingu sõlminud, kirjutab ERR.



MKM teatas septembri alguses, et pärast mitut nurjunud riigihanget sõlmisid nad lõpuks lepingu AS-iga Kihnu Veeteed, mis hakkab alates oktoobrist teenindama Saaremaa ja Hiiumaa vahelist parvlaevaliini. Samas esitas SLK septembri lõpus riigihangete vaidlustuskomisjonile kaebuse, mille eesmärk on juba sõlmitud hankelepingu tühisuse tuvastamine, selgub hanketeadetest.



MKM-i pressiesindaja Mihkel Loide rääkis BNS-ile, et usutavasti see vaidlustus liini teenindamist ja vastavat lepingut ei mõjuta, kuid enne ametliku info saamist ei oska ministeerium lähemalt kommenteerida. “Vaidlustuse sisulist dokumenti meile veel saadetud pole,” lisas ta.



