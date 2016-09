Uudised

Operaatorivahetus toob sadamatesse lisatööjõu

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Heli Salong Kolmapäev, 28. september 2016. Ooteala piiravad ja praami pealesõidu juures asetsevad tõkkepuud jäävad ööl vastu 1. oktoobrit toimima nii nagu praegugi. FOTO: erakogu Seoses parvlaevaliikluse üleminekuga TS Laevadele tuleb täna kokku asjaosaliste viimane töökoosolek, kus räägitakse veel kord läbi, kes mida ja mis kellaajal täpselt teeb.



“Sadamatel täna otseseid murekohti pole, kõik on stardivalmis, aga ootamatusi võib tekkida, kuna tegemist on kahe tehnilise süsteemi vahetumisega,” rääkis AS Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld.



Nimelt müüb 30. septembri ööl vastu 1. oktoobrit viimased piletid veel Tuule Reisid ja hommikul hakkab müüma juba uus firma.



“Esimene reis väljub kell viis hommikul ja seega jääb kuuetunnine aken, mille ajal tuleb hästi harjutatud toimingud ära teha. Sel ajal seatakse üles ajutised kassad ja vanad pannakse lukku. On vaja arvutid rahulikult maha võtta ja vaadata, millised kaablid jäävad, millised mitte. Kassad tühjaks kolida, et uus tulija saaks oma seadmed üles seada ja katsetada, enne kui kõik tööle saab,” kirjeldas Vatsfeld ees ootavat.



Rääkides tõkkepuudest, nimetas Vatsfeld, et suure tõenäosusega neid esimesel ööl veel kasutada ei saa, sest need on seotud arvutisüsteemiga ja tuleb kas lahti võtta või teisaldada.



Ooteala piiravad ja praami pealesõidu juures olevad tõkkepuud on aga kasutatavad, sest neid juhitakse mujalt kui kassast.



“Kassa kontrollsüsteemidega seotud asjad tuleb üle vaadata, et seal ei tekiks tõrkeid ja vana süsteem ei hakkaks uut segama, aga lahendused on olemas. Tehniliselt on kõik läbi räägitud, on olemas ettekujutus ja kava, kuidas kõik peaks töötama. Nii et pole muud, kui pöidlad pihku, et asi toimiks,” on Vatsfeld optimistlik.



Kuigi sadamad on niigi



ööpäevaringselt mehitatud, tuleb vastu 1. oktoobrit Saaremaale, Hiiumaale kui mandrile sadamatesse veel tööle 2–3 inimest.



“Öösel on tegemist tehnilise tööga ja ma ei näe, et väga suur summ inimesi kogunema peaks, vaja on asjatundlikke ja otsustusvõimelisi,” hindas sadamate juht.



“Hirmu ei saagi olla, võib-olla ehk hetkeline segadus on, aga lõppkokkuvõttes on kõik eesmärgipõhised inimesed ja saavad aru, et kõik peab toimima ja lahendused leitakse.”



Ilm hirmutab



TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar kinnitas, et tänasel töökoosolekul käiakse erinevate osapooltega erinevad stsenaariumid veel kord kõik läbi, et iga osa vastutaja teaks, kuidas erinevates olukordades käituda.



“Meie poolt on sadamates lisatööjõudu umbes 30 inimest, kes aitavad ja nõustavad. Neil on seljas TS Laevade neoonvest. Pöörduge julgesti nende poole, aga varuge igaks juhuks rohkem aega,” soovitas Padar. Kahjuks on nii, et inimestel kipuvad tihti asjad viimasele minutile jääma.



“Ettevõtted ja firmad on viimasel hetkel ärganud ja meie kirjakast ning klienditugi on väga suure koormuse all. Meie klienditugi töötab 30. septembri ööl vastu 1. oktoobrit alates kella 4 hommikul ja lühitelefoninumber on 1310,” lisas Padar, kes muretseb hoopis reedese ilma pärast.



“Hirmuga vaatasime ilmateadet, et lubab tormist ilma, nii et saame veel mõõduka tormi, nagu kõigest muust veel vähe oleks. Aga töötajatel on mõnus väike närvikõdi sisse tulnud, mis tähendab, et inimesed on kõik õige laine peal.”



Uus tehnika uutele laevadele



Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper, kelle organiseerida on toitlustus uutel laevadel, on aga pisut keerulise olukorra ees.



“Olukorra teeb meie jaoks keerulisemaks see, et alustame 1. oktoobril vanadel laevadel. Köögitehnika on praegustes laevades olemas ja seda me muuta ei saa. Uue köögitehnika saame soetada suures osas uute laevade tarbeks,” rääkis Nepper ja lisas, et juba soetatud väikevahendid, kohvimasinad ja muu tehnika läheb käiku esialgu vanadel laevadel.



“Toimetama pääseme ööl vastu 1. oktoobrit ja üleminek saab olema töömahukas. Parvalev Hiiumaa peaks jõudma dokist tagasi liinile 30. septembri õhtuks. Sellest hoolimata võtame kogu üleminekuprotsessi rahulikus tempos,” rääkis Nepper.



Laevadele on leitud ligi 60 uut töötajat ja suur osa neist on ka abiks üleminekuprotsessil.



“Loodame Saaremaa Laevakompanii mõistlikkusele, et vahetus läheks võimalikult valutult,” lisas Nepper.



