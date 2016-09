Uudised

Riigil pole raha vajalike külmikute ostmiseks

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 28. september 2016. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda. FOTO: Delfi Veterinaar- ja toiduamet (VTA) korraldab riigihanke jahimeestele külmkambrite ostmiseks, et kütitud metssigu seakatku proovitulemuste saabumiseni hoiustada. Kokku soetatakse üle-eestilise vajaduse katteks vaid 30 külmikut.



Saaremaale on praeguse hankega arvestatud kuus külmkambrit, mis on aga Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuninga sõnul ühe võrra vähem, kui avaldati soovi enne katku jõudmist saarele. Pärast taudi tuvastamist saadeti aga uus palve, et vajadus oleks eelnevale lisaks veel 15 hoidla järele.



VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda (pildil) ütles, et kogus on tingitud sellest, et esialgu ei ole rohkem raha. “See ei tähenda, et ei otsitaks lisavahendeid.



Tegutseme selles suunas, et külmkambreid saaks tulevikus jahimeestele piisaval arvul,” kinnitas ta. “Soovime neid osta nii palju, et suudetaks hoiustada vähemalt hädavajalikul hulgal kütitavaid sigu.”



Küsimusele, miks külmkambrid alles jaanuariks kohale jõuavad, kui juba ka väljas külmaks on läinud ja küttimishooaeg läbi saamas, vastas Kalda, et sellised on protseduurid, mida ei anna kiirendada.



Ei pruugi saabuda



“Hangete väljakuulutamine on seotud vahendite olemasoluga. Meil on praegu erinevad variandid arutuse all, aga sellest on natuke vara rääkida. Üritame koos Eesti Jahimeeste Seltsiga mingid lahendused leida,” selgitas ta.



Kalda soovitusel tuleks korjuseid nii kaua hoiustada vastavalt oma võimalustele, et need ei satuks enne uuringu tulemuste selgumist toiduahelasse.



