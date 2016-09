Uudised

Salme laeva uurimine võib muuta seniseid arusaamu

Kolmapäev, 28. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 28. september 2016. Kompetentsikeskuse mehaanik-laborant Tarmo Sahk Salme viikingilaeva mudelile täislasti veeliini tõmbamas. FOTO: Valmar Voolid Homme saavad kõik soovijad TTÜ Kuressaare väikelaevaehituse kompetentsikeskuses näha Salmelt leitud viikingilaeva mudeli veekatsetusi ning kuulda kompetentsikeskuse tööst.



Miks Salmelt leitud viikingilaeva katsetama hakati, selle peale ütles keskuse juhataja Anni Hartikainen, et aasta tagasi astus nende uksest sisse üks kohalik härra, kelle nime ta kahjuks enam ei mäleta. “Mees ütles, et tal on hea idee – võiks katsetada Salme viikingite laeva,” sõnas Hartikainen, lisades, et ta väga sooviks, et idee autor tuleks ja tutvustaks ennast.



Leitud laevavraki jäänuste hulgas olnud needirealt võeti mõõdud, lisaks kasutati nn doonoriteks Läänemere maadest leitud ühes tükis olnud paate. Eesti meremuuseumi teaduri, Salme muinaslaevade uurija Vello Mässi instruktsioonide ja nõustamise abil arvutati, milline see konkreetne laev võis olla.



Puit oli avastamise ajaks sängist välja lagunenud ja aja jooksul oli laev natuke laiali vajunud.



“Täpselt me ei tea, millised mõõdud omal ajal olid, aga mingi hinnangu saab. Kuna Läänemere maades on ka “elusalt” leitud paate, siis nende põhjal on mõõdud kokku pandud,” selgitas ta.



Kompetentsikeskuse mehaanik-laborant Tarmo Sahk ütles, et mudel on kolm meetrit pikk, 58 cm lai ja 13,5 cm süvisega. Parajasti tõmmati teisipäeval katsealusele peale märgiseid.



“Praegu on siin joon, mis näitab täislastis veeliini, lisaks märgime laevale tühja paadi ja eriti rasket lasti arvestava veeliini, et saaksime katsete tulemusel näha, mis nurga all ja kui palju ta sõites veest välja tuleb,” kirjeldas ta.



Puidust laevadele aga nemad tegelikult katseid ei tee. “Ajalooliste laevade ehitamine on liikunud mittetulundussektorisse ja neil on väga spetsiifiline klientuur. Katseid ei tehta, sest arendatud laev pole enam ju ajalooline,” lisas Sahk.



Kas laev sõitis merd?



Ajaloolise laeva mudeli katsetamiselt saab infot, mismoodi ta vees käitus. “Peame arvestama sellega, kas laev sõitis purjede all või aerudega. Arvutasime ka, kui kiiresti suudavad 20 suurt kasvu viikingit sõuda,” selgitas Sahk. “Siis teeme katsed ja vaatame takistustulemustelt, kas näiteks eeldus, et nad suudavad sõuda kümme sõlme, vastab tõele. Uurime, kuidas laev käitub ja kas sellega oli üldse võimalik üle Läänemere sõita.”



Tühikaalu arvestati selle järgi, kui palju puit, inimesed ja pilsi lisatud kivid kokku kaalusid. Täislasti puhul pakuti, kui palju kulda peale mahtus. “Näiteks see joon peaks näitama piisavat parrast, et merel sõita koos röövsaagiga,” osutas Sahk vasttõmmatud joonele, mille puhul peaks kogukaal olema umbes 9,7 tonni. Tema sõnul kaalus tühi laev arvatavasti 6–7,5 tonni ringis.



Hartikainen loodab, et homme tuleb katsetele palju gümnasiste, kes saaksid seekaudu inspiratsiooni õppida laevainseneriks. Kohale tulevad ka Vello Mäss, kes räägib Salme laevaleiust, ning bioarheoloog Raili Allmäe, kes on uurinud Salme laevadest leitud inimluid.



Seni on leitud luude põhjal järeldatud, et need kuulusid kaks meetrit pikkadele meestele, mis on selle aja kohta tähelepanuväärne.



“Luudega plaanitud geenitestid on meie teada veel tegemata, küllap neljapäeval kuuleme sellest lähemalt,” ütles ta, lisades, et see on väga intrigeeriv, kellele need Salme laevade juurest leitud skeletid kuuluda võisid.



Samuti tõdes ta, et leid on andnud tegemist väga mitme valdkonna teadlastele: arheoloogidele, allveearheoloogidele, geeni- ja materjaliteadlastele, etnograafidele ja nüüd ka hüdrodünaamikutele. Peale kõige muu võivad Salme laeva uuringud muuta senist arusaama sellest, millal võeti Läänemerel kasutusele puri.



Kompetentsikeskuse jaoks on Salme viikingilaeva projekt võimaluseks demonstreerida laiemale avalikkusele mudelkatsete tegemist. Kuna tegu ei ole kommertsprojektiga, said katsed võimalikuks tänu Saaremaa ettevõttele Composite Plus OÜ, kes oli laeva mudeli sponsor. Miks Salmelt leitud viikingilaeva katsetama hakati, selle peale ütles keskuse juhataja Anni Hartikainen, et aasta tagasi astus nende uksest sisse üks kohalik härra, kelle nime ta kahjuks enam ei mäleta. “Mees ütles, et tal on hea idee – võiks katsetada Salme viikingite laeva,” sõnas Hartikainen, lisades, et ta väga sooviks, et idee autor tuleks ja tutvustaks ennast.Leitud laevavraki jäänuste hulgas olnud needirealt võeti mõõdud, lisaks kasutati nn doonoriteks Läänemere maadest leitud ühes tükis olnud paate. Eesti meremuuseumi teaduri, Salme muinaslaevade uurija Vello Mässi instruktsioonide ja nõustamise abil arvutati, milline see konkreetne laev võis olla.Puit oli avastamise ajaks sängist välja lagunenud ja aja jooksul oli laev natuke laiali vajunud.“Täpselt me ei tea, millised mõõdud omal ajal olid, aga mingi hinnangu saab. Kuna Läänemere maades on ka “elusalt” leitud paate, siis nende põhjal on mõõdud kokku pandud,” selgitas ta.Kompetentsikeskuse mehaanik-laborant Tarmo Sahk ütles, et mudel on kolm meetrit pikk, 58 cm lai ja 13,5 cm süvisega. Parajasti tõmmati teisipäeval katsealusele peale märgiseid.“Praegu on siin joon, mis näitab täislastis veeliini, lisaks märgime laevale tühja paadi ja eriti rasket lasti arvestava veeliini, et saaksime katsete tulemusel näha, mis nurga all ja kui palju ta sõites veest välja tuleb,” kirjeldas ta.Puidust laevadele aga nemad tegelikult katseid ei tee. “Ajalooliste laevade ehitamine on liikunud mittetulundussektorisse ja neil on väga spetsiifiline klientuur. Katseid ei tehta, sest arendatud laev pole enam ju ajalooline,” lisas Sahk.Ajaloolise laeva mudeli katsetamiselt saab infot, mismoodi ta vees käitus. “Peame arvestama sellega, kas laev sõitis purjede all või aerudega. Arvutasime ka, kui kiiresti suudavad 20 suurt kasvu viikingit sõuda,” selgitas Sahk. “Siis teeme katsed ja vaatame takistustulemustelt, kas näiteks eeldus, et nad suudavad sõuda kümme sõlme, vastab tõele. Uurime, kuidas laev käitub ja kas sellega oli üldse võimalik üle Läänemere sõita.”Tühikaalu arvestati selle järgi, kui palju puit, inimesed ja pilsi lisatud kivid kokku kaalusid. Täislasti puhul pakuti, kui palju kulda peale mahtus. “Näiteks see joon peaks näitama piisavat parrast, et merel sõita koos röövsaagiga,” osutas Sahk vasttõmmatud joonele, mille puhul peaks kogukaal olema umbes 9,7 tonni. Tema sõnul kaalus tühi laev arvatavasti 6–7,5 tonni ringis.Hartikainen loodab, et homme tuleb katsetele palju gümnasiste, kes saaksid seekaudu inspiratsiooni õppida laevainseneriks. Kohale tulevad ka Vello Mäss, kes räägib Salme laevaleiust, ning bioarheoloog Raili Allmäe, kes on uurinud Salme laevadest leitud inimluid.Seni on leitud luude põhjal järeldatud, et need kuulusid kaks meetrit pikkadele meestele, mis on selle aja kohta tähelepanuväärne.“Luudega plaanitud geenitestid on meie teada veel tegemata, küllap neljapäeval kuuleme sellest lähemalt,” ütles ta, lisades, et see on väga intrigeeriv, kellele need Salme laevade juurest leitud skeletid kuuluda võisid.Samuti tõdes ta, et leid on andnud tegemist väga mitme valdkonna teadlastele: arheoloogidele, allveearheoloogidele, geeni- ja materjaliteadlastele, etnograafidele ja nüüd ka hüdrodünaamikutele. Peale kõige muu võivad Salme laeva uuringud muuta senist arusaama sellest, millal võeti Läänemerel kasutusele puri.Kompetentsikeskuse jaoks on Salme viikingilaeva projekt võimaluseks demonstreerida laiemale avalikkusele mudelkatsete tegemist. Kuna tegu ei ole kommertsprojektiga, said katsed võimalikuks tänu Saaremaa ettevõttele Composite Plus OÜ, kes oli laeva mudeli sponsor.

Veel artikleid samast teemast »