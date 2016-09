Uudised

Vallavanem Rei: küsiti, kas peied või sünnipäev

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 28. september 2016. Pöide esmaspäevasele sünnipäevale oli kohale tulnud umbes 150 inimest. Põnevaid tegevusi jagub terveks nädalaks. FOTO: Krista Riik Reedel tähistas Laimjala oma koduvalla 25. sünnipäeva, sel esmaspäeval alustas piduüritustega ka naabervald Pöide.



Laimjala peol esinesid Taniel Vares ja Meelis Laido. Pidulik kontsert-aktus oli mõeldud tänuüritusena kõigile neile, kes 25 aasta jooksul on valda abistanud, toetanud, ning inimestele, kes on uskunud nende oma valla tegemistesse. Lisaks peaesinejatele astusid peol üles ka oma valla mehed, naised ja lapsed.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles, et valla sünnipäev läks hästi korda, kohal oli üle saja inimese ja tunnustati tublimaid tegijaid.



“Kõik, mida ühelt peolt oodata, oli olemas. Eks nii mõnigi küsis jah, et kas see on juba peiede pidamine või on see ikkagi sünnipäevapidu. Mina olen optimistlik ja ütlen, et olenemata valla tulevikuvormist jääb piirkonna rahvas ikkagi tegutsema ja oma asja ajama. Kui tahame pidu pidada, siis järgmisel aastal jõuab ühe peo ikka ära pidada, enne kui uued valimised ja võib-olla siis see suur vald luuakse,” rääkis Rei.



Pöide sünnipäevanädal on hoos



Pöide vald on korraldanud terve sünnipäevaürituste seeria, mis vältab terve käimasoleva nädala.



Sünnipäevapeo programm on mitmekesine. Eile toimus Tornimäe rahvamajas Pöide valla 25 aasta juubelikontsert, kus esinesid lasteaia, kooli, noortekeskuse ja rahvamaja ringid. Pärast kontserti istuti koos kohvilauas. Pöidel Puka külas Aderkasi külamajas Tujutare toimus kontsert. Esinesid naisansambel Vokiratas, tantsurühm Kupar ja rivitantsijad.



Täna kell 18 on kontsert Kõrkvere seltsimajas, kus publiku ette astuvad Tornimäe segarühm, naisansambel KENA ja Aderkas. Laupäeval kl 19 on aga Tornimäe rahvamajas taas pidulik õhtu, kuhu oodatakse külla maavanemat ja naabervaldade esindajaid.



Pöide vallasekretär Maire Käärid ütles, et esmaspäeval peeti n-ö kodukootud sünnipäevapidu, kus anti üle ka 80 tänumedalit. Tänumedalite saajate hulgas oli nii ettevõtjaid, kalureid, põllumehi kui muidu tublisid ja aktiivseid inimesi.



“Laupäevaõhtusele peole on kutsutud naabervaldade esinejad, maavanem, Saaremaa omavalitsuste liidu esindajad ja president Rüütel. Meil tuleb ansambliga pidu. Püüame selle nädala rahva jaoks ära sisustada,” rääkis Käärid.



