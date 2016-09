Uudised

Kannikese probleem poolenisti lahendatud

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 28. september 2016. Meelehärmi tekitanud liiklusmärk on juba maha võetud. FOTO: erakogu Kevadest saadik kitsa Kannikese tänava pärast võidelnud Kudjape aleviku Lilleküla elanike probleem sai lõpuks lahenduse, sest Lääne-Saare vald tegi oma osa teest laiemaks.



“Vald laiendas teed. Nüüd on autodel seal väga hea mööduda. Aega võttis, aga asja sai,” kiitis Lilleküla vanem Margo Kubjas. Viis, kuidas lõpuks lahenduseni jõuti, oli tema sõnul küll vaevaline, aga asjad hakkasid kiirelt arenema pärast seda, kui probleemi võttis käsile Lääne-Saare Halduse juht Margus Männik.



“Asjalik koostöö, tehti kohtumised ja neid asju, mis sai kokku lepitud,” lisas Kubjas.



Möödunud nädalal võeti maha Kannikese tänavale Mündi tänava poolsesse otsa juuni algul valla poolt sinna paigaldatud liiklusmärk “sissesõidu keeld”. Elanike hinnangul pandi see sinna ilma nendega kooskõlastamata ja nad nimetasid valla tegevust seetõttu ebaseaduslikuks.



Lisaks leidsid Mündi, Kannikese ja Leesika tänava elanikud, et antud lahendusega suunati nad Pihtla teele kohas, kus on oluliselt suurem kiirus, 70 km/h vajadusega sooritada vasakpööre linna sõitmiseks ja see ei suurendanud antud piirkonna liiklejate turvalisust mingilgi määral.



Kudjape Lilleküla ligi 20 elanikku pöördusid juba mai lõpus Lääne-Saare valla poole ja palusid, et seoses liikluse tihenemisega tehtaks Kannikese tänav laiemaks ja seal piirataks sõidukiirust, sest vastu tulevad autod ei mahu teineteisest ohutult mööda sõitma.



Osa Kannikese tänavast, täpsemalt Sinilille tänavast kuni Nõmme tänavani kuulub Kuressaare linnale. Sinna jääb ka kitsas asfalteeritud lõik. Teine osa, Nõmme tänavast edasi, on hoopis Lääne-Saare valla oma. “Linn ütles, et neil läheb veel aega,” tõdes Kubjas.



"Kuna suur osa pöördumises tõstatatud probleemide lahendustest nõuab kooskõlastamist Lääne-Saare vallavalitsusega, püüab Kuressaare linnavalitsus koostöös Lääne-Saare vallavalitsusega leida probleemidele sisulised lahendused," vastas oma viimases kirjas alevikuosa vanemale Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker.

