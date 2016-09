Uudised

Annetus pani lasteaia helisema

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Ene Kallas Kolmapäev, 28. september 2016. Lümanda lapsed tundsid uute pillide üle suurt rõõmu. Vasakult: Mia Maastik, Eliisa Kuivjõgi ja Emilie Pink. Foto: Lümanda lasteaed Lümanda lasteaed täienes sel kevadel tänu 1000-eurosele annetusele uute pillidega, mis aitavad lastes arendada muusikalist loovust. Loovust üldisemas plaanis. Nüüd, uuel õppeaastal on muusikainstrumentidel oma kindel roll lasteaia töös.



“Meile, jah, langes selline õnn sülle,” kinnitas Lümanda lasteaia juhataja Elle Viira. “Kohe hakkas sada mõtet tööle, kuidas raha paremini kasutada.”



1000-eurose annetuse tegi lasteaiale AS Toode, kes on projekti “Igal lapsel oma pill” peasponsor. Projekti eestvedaja Allan Tamme põhjendanud otsust loosi tahtega. Nad nimelt otsinudki väikest maakohta, mida oleks hea toetada.

“Meil on vähe lapsi, keskmiselt umbes kolmkümmend,” sõnas Elle Viira, märkides, et kui oluline on see, et ka väike lasteaed saab võimaluse soetada endale korralik pillipark.



Mõtlemist ja vaidlemist olnud omajagu, et kuidas annetust kõige otstarbekamalt kasutada. “Otsustasime, et võtame ikkagi plaatpillid,” rääkis lasteaia juhataja, märkides, et kuna pillid on kallid, siis asutus neid igal muul ajal endale lubada ei saa. Küll aga saab olemasolevat pilliparki igal aastal täiendada. Plaatpillid on tema sõnul ju instrumentaariumi pärlid – ksülofonid, metallofonid ja kellamäng.



“Ostsime ka muid asju – käsikellasid ja kõlapulkasid, väikseid trumme ja kõlatorusid,” loetles Elle Viira. Natuke tuli ka oma ressurssi lisada, sest kõike päris 1000-ga kätte ei saanud.



Maikuus saadi pillid kätte ja hakati proovima, kuidas lapsed nendega tegutsevad. “Lapsed võtsid kenasti õppust,” sõnas Viira. Oli ka paar suuremat last, kes nüüd läksid kooli esimesse klassi, ja nendega olnud väga tore. Sest kui laps on musikaalne, õpib ta kiiremini pille kasutama.



Samas ei ole suur musikaalsus nii oluline, sest ennekõike on need pillid mõeldud lastele huvi tekitamiseks ja arendamiseks.



