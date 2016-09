Uudised

Tanel Padari video valib rahvas

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 28. september 2016. Jako Jõgi jõudis Sky Plusi, Tanel Padari & The Suni videokonkursil finaali, millega otsitakse bändi uuele singlile “Aega on“ videot.



Žürii valis välja kandidaadid, kelle vahel toimus rahvahääletus. Kaks enim hääli saanud videot said konkursi finaali, sealhulgas ka Jako Jõgi oma. Teisena sai finaali Märt Madison.



Möödunud nädalal said finalistid soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga, kuid Jako Jõgi seda võimalust ei kasutanud.



Kahe finalisti vahel kuulutati taas välja rahvahääletus, mis lõpeb 29. septembri südaööl.



Võiduvideo antakse välja Tanel Padar & The Suni ametliku muusikavideona.

Kui esialgu lubasid korraldajad, et võitja valib bänd välja siis, kui lõplikud versioonid on valmis, siis nüüd on korraldajad öelnud, et võitja selgub rahvahääletuse ja žürii koostöös.



