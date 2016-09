Uudised

Pöide volikogu liikmeks ei taheta hästi hakata

Kolmapäev, 28. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 28. september 2016. Pöide volikogu valimiskomisjon ei ole siiani leidnud inimest, kes oleks nõus volikogust lahkunud Koit Kelderi asemel saadikuks hakkama, sest need, kellele seda pakutud, on kõik käega löönud.



Volikogu liige Koit Kelder astus Pöide vallavolikogu liikme kohalt tagasi 17. septembrist, öeldes, et need pole tema võitlused, viidates volikogus toimuvale.

Kelderi asemel pidanuks valimisnimekirja järgi Pöide vallavolikogu liikmeks saama Ain Koppel, kuid tema teatas valimiskomisjonile, et ei soovi voliniku kohustusi täitma asuda. Põhjusena tõi ta välja Pöide volikogu seisukoha liitumisläbirääkimistega mitte kaasa minna.



Valimisliidu Oma Vald nimekirjas on temast järgmine viimastel kohalikel valimistel kuus häält saanud ettevõtja Ivo Sepp, kuid ka tema ütles voliniku kohast ära ja jätkab vallavalitsuse liikmena.



Edasi tegi valimiskomisjon ettepaneku Tornimäe põhikooli direktorile Raili Nõgule, kes kogus 2013. aasta valimistel viis häält. Ka Nõgu ei tahtnud volikogu liikme kohta vastu võtta. “Vastasin tõesti eitavalt. Praegu ei ole võimalik osaleda volikogu töös. Loodan, et ma oma toetajatele pettumust ei valmistanud,” ütles Nõgu.

Temast järgmine on nimekirjas samuti viis häält saanud Meelis Pärn, kellelt ei ole valimiskomisjon veel vastust saanud.



Pöide vallavolikogu valimiskomisjoni esimehe Maire Kääridi sõnul ei tohiks karta praegu volikogus oma seisukohti välja öelda, kus neid ka arvestatakse ja mitte piirduda kusagil vestlusega naabrimehega. “Olen püüdnud neile selgitada, et olete kolm aastat tagasi kandideerinud ja valmiduses volikokku tulema,” sõnas Käärid. Volikogu liige Koit Kelder astus Pöide vallavolikogu liikme kohalt tagasi 17. septembrist, öeldes, et need pole tema võitlused, viidates volikogus toimuvale.Kelderi asemel pidanuks valimisnimekirja järgi Pöide vallavolikogu liikmeks saama Ain Koppel, kuid tema teatas valimiskomisjonile, et ei soovi voliniku kohustusi täitma asuda. Põhjusena tõi ta välja Pöide volikogu seisukoha liitumisläbirääkimistega mitte kaasa minna.Valimisliidu Oma Vald nimekirjas on temast järgmine viimastel kohalikel valimistel kuus häält saanud ettevõtja Ivo Sepp, kuid ka tema ütles voliniku kohast ära ja jätkab vallavalitsuse liikmena.Edasi tegi valimiskomisjon ettepaneku Tornimäe põhikooli direktorile Raili Nõgule, kes kogus 2013. aasta valimistel viis häält. Ka Nõgu ei tahtnud volikogu liikme kohta vastu võtta. “Vastasin tõesti eitavalt. Praegu ei ole võimalik osaleda volikogu töös. Loodan, et ma oma toetajatele pettumust ei valmistanud,” ütles Nõgu.Temast järgmine on nimekirjas samuti viis häält saanud Meelis Pärn, kellelt ei ole valimiskomisjon veel vastust saanud.Pöide vallavolikogu valimiskomisjoni esimehe Maire Kääridi sõnul ei tohiks karta praegu volikogus oma seisukohti välja öelda, kus neid ka arvestatakse ja mitte piirduda kusagil vestlusega naabrimehega. “Olen püüdnud neile selgitada, et olete kolm aastat tagasi kandideerinud ja valmiduses volikokku tulema,” sõnas Käärid.

Veel artikleid samast teemast »