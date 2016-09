Uudised

Abrukat pole maha põletatud

Kolmapäev, 28. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 28. september 2016. Kes juhtusid nädalavahetusel märkama, et Abruka poolt tuli rohkelt tossu, siis võivad nad muretud olla, kuna tegemist oli vastavaid ametkondi eelnevalt teatatult mereäärse rädi põletamisega.



Abruka saarevaht Rein Lember ütles, et põletati mereäärset sodi. “Korrastasime heinamaid ja riisusime kokku mereranda uhtunud sodi, mis ei kõlba loomasöödaks ja mida pole võimalik kusagil utiliseerida,“ kirjeldas ta, lisades, et tossu tuli võibolla sellepärast, et materjalid olid märjad.



Selliseid põletamisi on tema sõnul ka varasematel aastatel tehtud. “Iga kord informeerime päästeametit, merevalvekeskust, kohalikku piirivalvekordonit ja ka oma saare rahvast,“ selgitas Lember.



Saarevahi arvates tuleb lähipäevil veel põletada, sest meri on randa palju saasta kandnud. “Kui sa tahad, et loodushoiu maad oleks korras, tuleb see sodi kokku koguda ja ära põletada. Mis sa temaga ikka teed – maa sisse ei kaeva, õhku ta ei haihtu, loom seda ei söö ja inimene ka ei tarbi,“ sõnas Lember.



Rädi hulgas mainis ta ära nii roogu, muda kui muud sodi, mis mujale ei kõlba.

