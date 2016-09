Uudised

Politsei õpetas eakaid jalgrattaga liiklema

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: MM Teisipäev, 27. september 2016. Eakad ratturid said politseinike juhendamisel linnatänaval teooriat praktikaks vormida. FOTO: Valmar Voolaid Politseinikud Meelis Juhandi ja Ahto Aulik koolitasid eile Kuressaare päevakeskuses eakaid jalgrattureid ning viisid osa neist ka linnaliiklusesse, kus sõit koos manöövritega läbi harjutati.



Üks vanem mees, kes tuli parajasti päevakeskusesse lõunatama, jõudis kandiku söögiga enda ette seada ja juba istudagi, kui politseinikud tahtsid koolitusega pihta hakata.



“Kaua see jama siin kestab?” päris ta. Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi vastas talle: “Kõigepealt kuula ära ja siis ütle, kas oli jama.” Mees sõi ja jäi kuulama.



Juhandi juhatas koolituse “Kuidas jalgrattaga liikluses ellu jääda” sisse tõsise statistikaga, mille järgi on tänavu jaanipäevast liikluses kolme kuu jooksul liiklusõnnetusse sattunud kuus jalgratturit, kel vanust üle 60 eluaasta. Neis õnnetustes sõitis jalgrattur mööda peateed ja auto neile kõrvalteelt otsa.



Esimese asjana tuletas Juhandi kuulajatele meelde, mis asi on üldse jalgratas. “Ratastool ei ole jalgratas, küll aga väntadega auto, millega laps sõidab. Ratastool tohib liikuda kõnniteel,” manitses politseinik.



Kiivril omad nipid



Edasi rääkisid korravalvurid, milline peab olema jalgrattavarustus, alustades tuledest ja piduritest, lõpetades kiivri ja neoonkollase helkurvestiga. “Pidurid peavad korras olema, heinakuhja peale lootma jääda ei tohi,” manitses Juhandi. Ta on praktikas kohanud liikluses jalgrattaid, millel üldse piduriklotsid puuduvad ja sõitja ratta pidurdamiseks kasutanud jalatsi talda, mille vajadusel vastu rattavelge asetanud.



Kuigi kiiver on kohustuslik alla 16-aastastele jalgratturitele, soovitab politsei seda kanda ka teistel. Tuleb välja, et kiivri pähepanemisel on samuti omad reeglid. Kiivri rihma ja lõua vahele ei tohi mahtuda rohkem kui üks sõrm, muidu ei ole kiiver korralikult kinnitatud. Kui kiiver on ühes õnnetuses osalenud, ei tohi seda enam kasutada, sest mõranenud või katkine kiiver ei taga enam pea kaitset.



Kiivrist vähem tähtsaks ei saa pidada rattakella, sest näiteks kergliiklusteel sõites võib eespool kõndiv jalakäija teha ilma selja tagant lähenevat jalgratturit kuulmata kõrvalepõike ja nii ongi õnnetus käes.



Sõidavad vastassuunas



Jalgratturite ühe põhilise veana tõi Juhandi välja vastassuunas sõitmist. Seadus küll võimaldab vastassuunda märkida maha jalgrattaraja, kuid praktikas kasutatakse seda väga harva. Kuressaares on üks taoline koht Tuule tänaval, mis on ühesuunaline, jalgrattaga võib neile mõeldud rajal sõita mõlemat pidi.



“Kas asulavälisel teel tohivad jalgratturid kõrvuti sõita?” tahtis üks kuulaja teada. Politseinik Juhandi selgitas, et ei tohi, sest jalgratturil tuleb hoida sõidutee võimalikult parempoolsesse serva. Kui kaks jalgratas sõidavad teineteise järel, peab pikivahe olema ühe ratta jagu.



Jalgratturil tuleb teed anda ülekäigurajal sõiduteed ületavale jalakäijale isegi siis, kui jalakäija on alles ülekäigurajale astunud ega asu samas suunavööndis, kus jalgrattur. “Kui ta on minu suunavööndis, siis lasen küll üle. Kui ei, siis miks ma peaksin nii aupaklik olema?” küsis üks koolitusel osalenud mees. Juhandi sõnul kehtib liiklusreegel kõigile liiklejaile, kaasa arvatud jalgrattureile ja natuke rohkem ootamist jalakäija üle tee lubamiseks ei võta palju aega.



Teeääres parkivatest autodest möödumiseks anda käega manöövri sooritamise märguanne. Politsei soovitab hoida meeter vahet parkivatest autodest, sest keegi võib autost väljuda ja jalgrattur uksega pihta saada.



Vasikasilmadega jalgrattur



“Kas politsei on ka jalgrattureid karistanud?” esitas üks eakas küsimuse. Juhandi sõnul on politsei enamasti piirdunud selgituse tegemisega. “No kuidas ma karistan, kui jalgrattur vaatab mulle justkui vasikasilmadega otsa ja küsib, kas tõesti need reeglid kehtivad jalgratturitele ka või?” lausus Juhandi.



Teooriaosale järgnes jalgrataste kontroll. Kui midagi juhtus rattal puudu olema, siis tulid appi politseinikud, kel oli kaasa võetud nii tulesid, rattakelli, helkureid kui ka kollaseid veste. Veel enne, kui läks tänaval sõiduks, lasid korravalvurid päevakeskuse hoovil eakatel proovida jalgrattal pöörde sooritamist koos eelneva üle õla vaatamise ja käega suunamärguande andmisega.



