Saaremaa sai uue kõrgushüppe rekordi

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 27. september 2016. Siim Sinijärv ja Event Horizon HL sooritamas kõrgushüppe Saare maakonna uut rekordit 177 cm. FOTO: Meriliis Metsamäe Üle väga pika aja toimus Saaremaal taas kõrgushüppevõistlus, ületati ka endine rekord. Samuti võeti päeva jooksul mõõtu mitmel kõrgusel toimunud parkuurisõitudes, tehes kokku 75 starti.



Seekordne välihooaeg lõpetati Saare Ratsakeskuses kolme edumeelse talli poolt korraldatud võistlusega eesmärgil kõrvutada nii maakonna kui mandri sportlasi, tõsta takistussõidu taset ja saavutada uus kõrgushüppe rekord.



Võistluse toimumiseks lõid käed hobuste aretuse, kasvatamise ja spordiga tegelev Seeder Horses OÜ, turismi ja ratsahobuste kasvatusega tegelev Teeääre Tall ja ratsaspordi ning noorhobuste treenimisega tegelev Saare Ratsakeskus.



“Meie ratsanikel avanes suurepärane võimalus kõrgetasemelisel võistlusel professionaalidega konkureerida. Kuna Saaremaal ratsavõistluse ametnikke napib, telliti kogu kohtunikebrigaad mandrilt, see lisas just noortele ratsutajatele pinget ja ärevust,“ selgitas Saare Ratsakeskuse peremees Jaagup Kallas.



Päev algas noortele hobustele ja ratsanikele mõeldud 70 cm parkuuriga. Kogu esikolmik treenib samas tallis ja vigadeta sõiduga osutus kiireimaks Emeli Pikner Mon Teriga. Teise koha saavutasid Neleriin Viljus ja Patrons ning kolmanda Maria Anett Allikveer ja Rolete.



Päeva jätkati Eesti Ratsaspordi Liidu kalenderplaani kuuluvate aladega, kus 80 cm kõrguses sõidus “Prix de Sikassaare Vanametall“ osales 19 võistlejat. Parima tulemuse saavutas laupäeval Saaremaa meistriks tulnud Tika talu esindaja Sandra Soomre täkul Raket. Teise koha saavutasid Maria Vanatoa ja Caprice Märjamaa ratsaspordiklubist, kolmandaks tulid Adeli Pitilimov ja Intsara XX Nõo ratsaklubist.



Eesti hobuse jätkuv edu



Populaarseimaks osutunud keskmise tasemega sõidus “Prix de Taviko“ sai valida takistuste kõrguseks 90 või 100 cm, kus olid stardis ka ratsutamisega leiba teenivad sportlased oma noorte hobustega. Ka selle sõidu parimaks osutusid 30 hulgast Sandra Soomre ja Raket. Teise koha sõitis välja Tondi RSK esindaja Maris Suuster hobusel Vilandro K, kolmandaks tuli Pärnumaa RSK sportlane Ivo Ots Saare Ratsakeskusest laenatud hobusel Bandito B.



Päeva põhisõit “Prix de Enn Meri“ toimus 115 cm kõrguses parkuuris, mis oli Kallase sõnul rajameistri poolt suurepäraselt üles seatud ning võistluspaaridele polnud eksimisruumi jäetud. “Tegemist oli kahevoorulise parkuuriga, kus võistlejad läbisid etteantud parkuuri kaks korda ning mõlema vooru karistuspunktid liidetakse,“ lisas ta.



Esikoha viis koju Maris Suuster hobusel Vilandro K, teiseks tuli Luise Vevers Ruudil ja kolmanda koha võttis taas Maris Suuster, seekord Quanzar Z-ga.



Päeva lõpetas kõrgushüppevõistlus, kus ületati aastatetagust Andres Udekülli püstitatud maakonna rekordit 170 cm. Uue rekordi 177 cm viis endaga koju Eesti Sporthobuste Kasvatajate Seltsi eest võistlev Siim Sinijärv hobusel Event Horizon HL. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama 170 hüpanud Jaagup Kallas hobusel Bruce de Berks ja Ivo Ots hobusel Ferdinand A.



