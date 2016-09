Uudised

Orissaare jääb ilma hambaarstist

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 27. september 2016. Juba 1. detsembril lõpetab Orissaares tegevuse staažikas hambaarst, kellele mantlipärijat tulemas näha ei ole. Foto: Elina Kalm Möödunud nädalal ilmus Meie Maas artikkel, et Orissaares lõpetab lähikuudel tegevuse kaks poodi. Eile teatas Orissaares tegutsev staažikas hambaarst Terje Peedu, et läheb kahe kuu pärast pensionile ning mantlipärijat tema sõnul silmapiiril ei ole.



Peedu tunnistas, et tõepoolest vastavad kuuldused tõele ja 1. detsembrist paneb ta oma kabineti ukse kinni ning suundub penisonile. “Ma olen pensionär ja lähen pensionile. Mina ei otsi mantlipärijat ja minu teada ei ole siia kedagi tulemas,“ rääkis Peedu. Hambaarstina on ta tegutsenud juba 41 aastat. Tema juures käisid hambaid ravimas ka kõik koolilapsed.



Haigekassa peab nüüd linna või Muhuga sõlmima lepingu, kus lapsed edasi hambaarsti juures käia saaksid.



“Ma ei tea, kui palju mul patsiente on olnud. Ma tean ainult seda, et kolmas põlvkond käib siin. Mäletan praegusi vanaemasid, kelle lapselapsed nüüd koolilastena siin käivad. Neid on ikka tohutult olnud,“ rääkis Peedu.



Kahe aasta eest läks pensionile Terje Peedu kolleeg Aime Rästa, kes pidas hambaarsti ametit üle 50 aasta. “Me olime kahekesi kaks raudset sammast siin püsti. Tema oli 13 aastat kauem töötanud kui mina,“ sõnas Peedu.



Hambaarsti ametit on Terje Peedu pidanud kogu elu. Esimesel aastal töötas ta Kuressaares, kuid ülejäänud aja on ta patsiente vastu võtnud Orissaares.

