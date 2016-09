Uudised

Kiibi said 28 looma

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 27. september 2016. Seoses üle-eestilise kiibistamiskampaaniaga “Kiibi või kaota” sai ka Saaremaal oma lemmikuid tasuta või soodsamalt märgistada.



Kuressaares kiibistati laupäeval kokku 28 looma. Tasuta kiibi said 22 lemmikut ehk Kuressaare linnakodanike looma. Valdadest tulijad pidid kiibi eest maksma viis eurot, kuid said siiski keskmiselt 15 eurot võitu, sest tavapäraselt maksab teenus umbes 20 eurot.



Eesti Loomakaitse Seltsi kommunikatsioonijuhi Liisi Moosaare sõnul oli koeri kokku 18 ja kasse kümme ning teisi loomi kiibistama ei toodud.



Eesti Loomakaitse Selts viib kiibistamiskampaaniat läbi koostöös Varjupaikade MTÜ-ga, kelle vabatahtlikud koos loomaarstiga üle Eesti üritustel käivad.



