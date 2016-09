Uudised

Kaljuste: hea, et valimised läbi kukkusid

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 27. september 2016. Saaremaa piirkonna juht Maria Kaljuste. FOTO: Valmar Voolaid Kui pealinnas valimiskogus presidenti valimas käinud valijamehed on tulemuses pettunud, siis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Saaremaa piirkonna juht Maria Kaljuste (pildil) avaldas selle üle heameelt, et valimised läbi kukkusid.



Kaljuste, kes laupäeval vaatlejana valimiskogus toimuvat jälgis, ei ole sugugi pettunud ja leiab, et asjad on läinud parimal võimalikul moel.



“EKRE-l läks hästi, arvestades, kui pisikesed me oleme ja kui kaua on valitsevad parteid saanud olla omavalitsustes võimul. Et me üldse hääli saime, on see, mida vajasime,” jäi Kaljuste rahule. Teatavasti kogus EKRE presidendikandidaat Mart Helme valimiskogu esimeses voorus 16 häält.



Teoorias oleks pidanud Kaljuste hinnangul olema Helme toetajaid 40 ringis. “Vaadates, milline olukord valitses esimeses voorus, siis paljude inimeste otsus mitte raisata häält oli ääretult mõistlik, sest rolli mängis iga hääl,” märkis Kaljuste.

57 märgistamata sedelit näitavad tema meelest üldist rahulolematust ja vägivaldset kandidaatide pealesurumist, mis tuligi põhja lasta.



“Kui peab valima kahe halva vahel, siis milleks valida? Tulemas on oluliselt paremaid kandidaate. Kogu protsess võib lõppeda veel väga hästi,” prognoosis Kaljuste. Tema sõnul tuleb hakata tõsiselt otsima sobivaid kandidaate.



Koostöö ja arutlus käib sel teemal praegu rohkem kui kunagi varem. “Nii palju arutelusid ja mõistlikku juttu ei ole aastaid olnud, kui praegu üritatakse meiega rääkida,” kiitis Kaljuste. Ta on optimistlik ja arvab, et president valitakse teistkordsel katsel riigikogus. “Kui ei tule jälle populistlikku kampaaniat, mida Marina Kaljuranna puhul nägime, siis valitakse ära,” pakkus Kaljuste.



Vaja 68 toetajat



Kuressaare valijamees, linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi võttis pealinnas valimiskogus toimunu kokku nii. “Väga kahju. Terve päev ja palju rahvast koos, kuid kasu vähe. Seda, et tuleb mõni, kuni kümme tühja hääletussedelit, võis arvata, aga et neid tuleb ligi 60, näitab, et tegemist oli kellegi kokkulepitud plaaniga. Juhuslikult nii ei juhtu,” sõnas Tamkivi.



Tamkivi nimetas riigikogu teist katset presidenti valida poolenisti hädaolukorraks. Tamkivi arvates ei ole mõtet riigikogus enne uut presidendikandidaati üles seada, kui tal on vähemalt 68 riigikogu liikme toetus allkirjade näol olemas.



“See tagaks valimise õnnestumise. Kui erakonnad hakkavad jälle oma kandidaati üles seadma, jääb president valimata,” hindas Tamkivi. Uusi, sobilikke ja nõus olevaid kandidaate tuleb tema arvates ilmselt vähe.



Pettunud valijamehed



“Iseasi, kes see inimene on, keda esitada, sest tublid inimesed on väga hõivatud,” selgitas Tamkivi. Eeldab ju presidendi amet senise tegevuse kõrvalejätmist, mis on keeruline otsus.



Valijamehena teist korda pealinna minekut pidas ta siiski teoreetiliseks võimaluseks.



Muhu valijamees Ain Saaremäel on väga pettunud, et presidenti ei õnnestunud valimiskogus ära valida.



“Lootsin, et kõik tulevad ikka sama mõttega – asi ära teha, aga näe, ei tulnud. On näha, et meie suured parlamendierakonnad on sisetülis,” hindas Saaremäel toimunut. Veel laupäeva hommikul oli ta täiesti kindel, et president saab valitud.

Eelseisvat riigikogu teist katset pidas ta raskeks, sest raske on leida inimest, kes võiks koguda kahe kolmandiku riigikogulaste toetuse.



Kuressaare valijamees, linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht Jaanis Prii on samuti valimiskogus toimunu üle veidi pettunud.



Lootus 3. oktoobril



“Erakonnad ei suutnud jonni tõttu probleemi varem ära lahendada. Kõik olid oma kandidaatides kinni, keegi kompromissi ei otsinud,” lausus Prii. Ta pakkus, et riigikogu valib teisel korral presidendi ära. “Nüüd on riigikogul selg vastu seina. Kõike võib juhtuda, aga võibolla tärkab neis vastutustunne, et lõputult sellist jama teha ei saa,” lisas Prii.



Ta pidas seda täielikuks farsiks, kui presidendi valimine peaks uuesti valimiskogusse jõudma. Uus presidendikandidaat ei saa olla otseselt erakondade esitatud kandidaat.



Orissaare valijamees Marili Niits nimetas valimiskogus toimunut poliitiliseks mänguks ja valijamehed, kes omavalitsustest pealinna läksid presidenti valima, osutusid lihtsalt mänguriteks.



“Tahaks loota, et nad suudavad koonduda ühe kandidaadi taha, aga vaadates sügisel toimuvat, ei julge seda kinnitada. Kõike võib oodata,” ütles Niits. Teda ei üllata enam mitte miski. Marili Niits hääletas esimeses voorus Marina Kaljuranna ja teises voorus Allar Jõksi poolt.



***



Presidendi valimiste teine katse



Riigikogu koguneb presidenti valima 3. oktoobril kell 13. Presidendikandidaatide registreerimiseks esitamine algab 29. septembril kell 9 ja kestab kuni 1. oktoobri kella 18-ni. Presidendikandidaadiks saab esitada inimese, kellel on vähemalt 21 riigikogu liikme toetus.



