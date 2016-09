Uudised

Puusta: olen väga õnnelik

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 27. september 2016. Kolmandal katsel ja olematu tuulega finišeeris Ingrid Puusta pärast Läänemere ületamist lõpuks Saaremaal. FOTO: Matthew Rickard Pühapäeval esimese naisena purjelaual Läänemere ületanud olümpiasurfar Ingrid Puusta oli väga õnnelik, et midagi sellist ära tegi.



Läänemeri ületati purjetades Gotlandi külje all asuvalt Fårö saarelt Türju lähedale Torgusse. Laupäeval jäeti Saaremaalt minnes surfilaua retk pooleli ja lõpetati tuule puudumise tõttu kaatriga, ilm ei teinud purjetamist kergemaks kahjuks ka järgmisel päeval.



Ingrid Puusta ütles, et on väga õnnelik, et ta on midagi sellist ära teinud. “Oli vaja nii palju planeerida ja olen väga rahul, et see sai viperustest hoolimata tehtud. Isegi kui kõik muu on korras, siis ilma vastu lõpuks ikka ei saa.”

Esimesed viis tundi läksid kiirelt mööda. “Pidin suht kontsentreeritult sõitma – tuult oli nii napilt, et tuli kogu aeg kuidagi kiirust hoida,” meenutas ta, lisades, et mõtteis mõlkus enamjaolt vaid, et kaua veel.



Esimene pool teed ei olnudki Puusta sõnul nii hull, aga pärast seda hakkas väsimus tulema ja lihased tundma andma. Lõpus, kui oli umbes kümme protsenti veel minna, tuli tal oma sõnul energiat juurde, et lõpetada. “Viimased viis-kuus tundi oli täielik tuulevaikus ja oli hästi raske. Motivatsioon kadus ära, sest nii aeglaselt liikusin ja aeg-ajalt tekkis allaandmise tunne, aga teised ei lasknud alla anda,” tõdes ta.



Eneses kindel



Eile oli sportlasel veel väsimus sees ja ta arvas, et see nädal läheb puhkamise tähe all. “Eks ma käin koolis ja lasen kehal täielikult taastuda, trenni lähen järgmisel nädalal või selle nädala lõpul,” arvas Puusta.



Sellise ettevõtmise pärast olevat mõned inimesed Puustat hullumeelseks pidanud. “Mõned mainisid, et oled hull või, varbad külmuvad ära ja mida sa üldse teed,” sõnas ta, lisades, et ta ise oli kindel ja teadis, milleks võimeline on.

“Kuna purjelauasõit on mu elukutse, siis mul polnudki nii suurt hirmu selle ees, sest teen seda iga päev. Lihtsalt nüüd oli vaja pikemalt sõita.”



Pikal meresõidul turvas Puustat saatekaater, mille meeskonnas olid koduklubi Noblessneri jahtklubi purjetamiskooli treenerid Jaak Lukk, Matthew Rickard,

Ainar Annus ja Marek Peet.



Läänemere-ületust toetasid Rand & Tuulberg Grupp, Alexela, Haljastuskeskus, Kultuurkapital, Eesti Paraolümpiakomitee, Rae vald, YellowBrick Tracking ja Telia Eesti.

