Seeneline leidis metsast ligi poolsada miini

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: MM Teisipäev, 27. september 2016. Sõjaaegsed miinid olid metsas puu all. Foto: Lääne päästekeskus Pühapäeval anti häirekeskusele teada, et seeneline oli Torgu vallas Soodevahe külas metsast leidnud suure hulga miinipildujamiine. Sündmuskohal selgus, et seeneline oli kokku leidnud 43 Vene päritolu miinipildujamiini, mis lebasid hunnikus puu all.



Lähemal uurimisel selgus, et kolmel miinil oli sütik halvas seisukorras ja need tuli hävitada leiukohal. Ülejäänud miinid kannatasid transporti ning hävitati hävituskohas. Lähemal uurimisel selgus, et kolmel miinil oli sütik halvas seisukorras ja need tuli hävitada leiukohal. Ülejäänud miinid kannatasid transporti ning hävitati hävituskohas.

