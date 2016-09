Uudised

Jahimehed lõhkise küna ees

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 27. september 2016. Saare maakonnale on pandud kohustus küttida sel hooajal 4400 siga, kuid külmikuid, milles loomi hoiustada, kuni laboris taudiohtu kontrollitakse, tellib riik maakonna 27 jahipiirkonnale vaid kuus.



Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et algselt pakuti neile viit külmkambrit. “Korraldasime koosoleku, kus arutasime esmast hädapärast vajadust. Siis aga meil metsas katku ei olnud ja saatsime seitsme külmkapi soovi,” ütles ta.



Nüüd on seoses taudi levikuga aga vajadus hoopis suurem ja Kuninga sõnul on saadetud lisapöördumine, milles sooviti veel 15 külmikut. “Sigu küttida tuleks ja meestel valmisolek on, aga kütitud sigu ei ole selle soojaga kuskil hoida. Meie soov oleks, et igal jahipiirkonnal, mida meil on maakonnas 27, oleks külmkamber võtta,” tõdes ta.



“Vajadus sigade küttimiseks on suur, sest meile on keskkonnaameti peadirektori käskkirjaga pandud kohustus sigade arvukus alla viia. Nõue on mõistlik, sest meil on veel mitmeid seakasvatusi, mis on ohus.”



Kuningas väljendas tõsist muret, sest kütitud sigadega pole midagi teha ja kui riigihange lähebki läbi, siis olevat neile külmikuid lubatud alles jaanuaris. “Oleme fakti ees, et sigu on vaja küttida, aga kuhugi neid panna ei ole ja midagi teha ka ei ole. Kui oleks jahedam, siis saaks neid kas või välistes tingimustes kusagil hoida,” kirjeldas ta olukorda, kus enam ei jõua naerdagi mitte.



Praegu on Kuninga sõnul õnneks osa jahipiirkondi suutnud endale erinevate projektitoetustega välja ehitada ulukite töötlemise punktid, kus saab mõnd siga hoiustada.



Veterinaar- ja toiduamet avab 4. novembril riigihanke kokku 30 külmkambri ostmiseks, kus kütitud metssigu saaks seakatku proovitulemuste saabumiseni hoiustada.



Seni on üle Eesti paigaldatud 28 külmkambrit, nende ostmiseks on kulunud

