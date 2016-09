Uudised

Zumm kirjutas luurepõneviku

Teisipäev, 27. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 27. september 2016. Margus Müür koos värskelt trükist tulnud luurepõnevikuga. FOTO: erakogu Saarlane Margus Müür ehk Zumm, nagu paljud teda kutsuvad, esitles eile Tallinnas Viru keskuse Rahva Raamatus oma teist raamatut – äsja trükist tulnud luurepõnevikku “Kui hundid uluvad”.



Idee kirjutada luurepõnevik mõlkus Müüri peas juba enne tema esimest raamatut “Piraatide kuninganna”, mis nägi trükivalgust kaks aastat tagasi. Kuid luuremaailma tundmaõppimiseks tuli muretseda terve riiulitäis erialaseid raamatuid, luure ajalugu, dokumentaalfilme, lugeda avalikustatud luuredokumente ja kohtuasju.



“Eelkõige, et mõista, kuidas see maailm töötab. Arusaamine, et tegelikult on päris luuremaailm palju rutiinsem ja igavam kui filmidest või raamatutest lugeda saab, oli mõistagi veidi pettumus, aga samas mitte väga suur üllatus,” ütles Müür.



Muidugi mõista võimendavad autorid oma lood seikluslikumaks ja põnevamaks, see aga ei tähenda, et luure ajaloos poleks olnud seikluslikke lugusid.



Teiseks, mis Margus Müüri pani luurepõnevikku kirjutama, on Baltimaad. Asuvad ju need kahe suure vastasleeri vahel ja on üks suuremaid luure lahinguvälju maailmas. “Selle tingib suuresti Venemaa nn lähivälismaa doktriin. Meid muidugi see rõõmsaks ei tee ja luures toimub igapäevane varjatud sõda – kes kontrollib tegelikult Baltimaid ja kelle mõjuvõim on siin tugevam – lääneriikide või Venemaa oma? Ideaalne koht ja aeg kirjutada luureraamatuid, teha luurest filme. Me elame selle sees, ise seda tähele panemata,” jutustas Müür.



Ta ise arvab, et teema sai õigesti valitud. Eston Kohveri juhtum tõstis luuretemaatika siin au sisse. Kohalikud telekanalid ostavad sisse luureseriaale, ilmuvad artiklid ja filmid. Üks nendest seriaalidest, külma sõja aegsest KGB tegutsemisest USA-s, “The Americans”, on olnud Müüril kirjutamise ajal kogu aeg saatjaks. Seda seriaali peavad luureprofid mõlemalt poolelt läbi aegade kõige paremaks luurest tehtud tööks, mis ekraanile jõudnud.



“Pole ka ime, sest sarja autorid on ise endised luurajad ning iga osa käsikiri kontrollitakse üle CIA poolt. Selline täpsus ja sisuline usutavus on läinud moodi, Bond on iganenud. Soovisin ka olla pigem reaalset maailma peegeldav, mitte kirjutada ülivõimetest pakatavast agendist. Inimesed meie endi seast, nii nagu päris luuremaailmas, satuvadki sellesse juhuslikult,” selgitas Müür. Samas ta kohe parandas ennast. “Juhuslikult pole muidugi õige sõna. Luures toimuvad asjad üliharva juhuslikult. Alati on keegi, kes olukorda kontrollib, ja ka keegi, kes püüab seda segada.”



