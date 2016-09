Uudised

UUS! Politsei eest põgenenud purjus juht lõpetas sõidu maanteekraavis (1)

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 21. september 2016. Foto on illustratiivne. Täna kella 17 paiku tegid politseinikud Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maanteel Valjala lähedal liiklusjärelevalvet, kui nende tähelepanu äratas sõiduauto Volkswagen, mille tagumine klaas oli katki. Sõidukit otsustati kontrollida.



Peatumismärguandele reageeris sõiduki juht, 30-aastane mees kiiruse lisamisega ning alustas politseinike eest ära sõitmist.



Esialgsetel andmetel, olles üle 10 kilomeetri liikunud mööda väiksemaid teid ja jõudes siis tagasi trassile, soovis juht teha vasakpööret, kuid kaotas ebaõige kiirusevaliku tõttu kontrolli oma sõiduki üle ning sõitis teelt välja. Mees esialgsetel andmetel õnnetuse tagajärjel vigastada ei saanud.



Politseinikud tuvastasid, et sõiduki juht oli joobes ning tal puudus vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus. Mees toimetati jaoskonda, kus juhtunu suhtes alustati väärteomenetlus.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk rõhutas, et joobeseisundis rooli istumine on keelatud. "On äärmiselt häiriv, et inimesed ennast ja teisi ohtu panevad, sest sellist tegu ei õigusta miski."



