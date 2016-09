Uudised

Ain Koppel ei võtnud volikogu liikme kohta vastu

Neljapäev, 22. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 22. september 2016. Koit Kelderi asemel valimisnimekirja järgi Pöide vallavolikogu liikmeks saama pidanud Ain Koppel teatas teisipäeval volikogu valimiskomisjonile, et ei soovi voliniku kohustusi täitma asuda.



“Pöide vald on võtnud seisukoha üksinda jätkata ega soovi ühineda. Minu põhimõtetega see kokku ei lähe,” ütles Koppel Meie Maale. Ühinemise all mõtles ta Kuressaare linna poolt suure Saaremaa valla moodustamiseks peetavaid läbirääkimisi, millest Pöide on seni keeldunud. “See, et Pöide üksinda ja kõigist kõrvale jääb, ei ole jätkusuutlik,” lisas Koppel.



Asendusliikmete pink veel tühi ei ole



Valimisliidu Oma Vald nimekirjas on temast järgmine viimastel kohalikel valimistel kuus häält saanud ettevõtja Ivo Sepp, kuid tema kuulub Pöide vallavalitsuse koosseisu, olles selle liige.



Sepast nimekirjas järgmine on Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu viie häälega. Nii Sepa kui Nõgu kinnitusel ei ole nendega veel Pöide valimiskomisjonist ühendust võetud. Sepa sõnul on ta vajadusel valmis end vallavalitsuse liikme kohalt taandama.



Volikogu liige Koit Kelder astus Pöide vallavolikogu liikme kohalt tagasi 17. septembrist, öeldes, et need pole tema võitlused, viidates volikogus toimuvale. “Pöide vald on võtnud seisukoha üksinda jätkata ega soovi ühineda. Minu põhimõtetega see kokku ei lähe,” ütles Koppel Meie Maale. Ühinemise all mõtles ta Kuressaare linna poolt suure Saaremaa valla moodustamiseks peetavaid läbirääkimisi, millest Pöide on seni keeldunud. “See, et Pöide üksinda ja kõigist kõrvale jääb, ei ole jätkusuutlik,” lisas Koppel.Valimisliidu Oma Vald nimekirjas on temast järgmine viimastel kohalikel valimistel kuus häält saanud ettevõtja Ivo Sepp, kuid tema kuulub Pöide vallavalitsuse koosseisu, olles selle liige.Sepast nimekirjas järgmine on Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu viie häälega. Nii Sepa kui Nõgu kinnitusel ei ole nendega veel Pöide valimiskomisjonist ühendust võetud. Sepa sõnul on ta vajadusel valmis end vallavalitsuse liikme kohalt taandama.Volikogu liige Koit Kelder astus Pöide vallavolikogu liikme kohalt tagasi 17. septembrist, öeldes, et need pole tema võitlused, viidates volikogus toimuvale.

Veel artikleid samast teemast »