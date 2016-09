Uudised

Põleng väikesaarel ajas päästjad jalule

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: MM Neljapäev, 22. september 2016. Foto on illustratiivne. Põleng väikesaarel ajas päästjad jalule

20. septembril kell 12.37 teatati häirekeskusele põlengust Kaarma vallas Muratsi külas Väike-Tulpe saarel. Teataja nägi Roomassaare sadamast, et saare kohal on suits. Jõudes Roomassaare sadamasse, nägid päästjad binokliga vaadates pilliroo põlemist. Olukorra täpsustamiseks võeti ühendust saarel tegutsevate inimestega ja selgus, et saarel põletati hooldustööde käigus mahaniidetud roogu ning kõik oli kontrolli all.



Betoonist plokk takistas liiklust

Betoonist plokk takistas liiklust

20. septembril kell 10.41 sai häirekeskus teate, et Kuressaares Lossi tänaval on sõiduteel betoonist plokk, mis takistab liiklust. Päästjate saabudes selgus, et tegemist oli parklaala piiramise plokiga ning keegi oli jõudnud selle juba tagasi oma kohale liigutada.

