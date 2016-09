Uudised

Kauneima suvekodu tiitel Saaremaale

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 22. september 2016. Robert Tohver ja Kadri Karu otsustasid rajada kodu Mustjalga. Pildil ka perepoeg Patrik. FOTO: Birgit Püve Ajakirja Maakodu korraldatud konkursi ”Eesti kauneim maakodu” võitjad on selgunud. Kauneima suvekodu tiitli omanikud on Kadri Karu ja Robert Tohver, kes on oma suvekodu rajanud Mustjala valda.



“Sel aastal esitati konkursile 30 taotlust ja kõige tihedam konkurents oligi suvekodude kategoorias,” ütles Meie Maale ajakirja peatoimetaja Kadri Tramm. “Kadri ja Robert on väga liikuvad inimesed, kes on endale soetanud väga armsa suvituskoha ning kujundanud selle nõnda, et seal ei oleks tarbeaeda, mis neid koha külge aheldaks.”



Toimetus tegi eelvaliku ja laekunud taotluste läbivaatamisel jäi sõelale viis finalisti. Nende seast hindas žürii parimaks Mustjala kandis asuva mereäärse privaatse suvekodu, mille omanikud on rajanud laudtee koduõuelt mereni.



Suvekodu perenaise Kadri Karu sõnul otsis perekond kuus aastat tagasi rahulikku kohta saarel ning Mustjala lähistel selline leidus.



“Saaremaa oli meie ainus valik suvekodu otsinguil, kuna mu elukaaslase juured on siin,” sõnas ta. “Koha leidsime kuulutuse kaudu ning see meeldis meile kohe eelkõige selle privaatsuse, männimetsa ja mere läheduse tõttu. Tunnustus teeb rõõmu ja näitab seda, et meie jaoks paradiis, kus aeg peatub, meeldib ka teistele.”



Žüriisse kuulusid konkursi peasponsori Bosch Eesti esindaja Priit Rennel, Home4You esindajad Hedy Kalmet ja Liisi Haug, Fiskarsi esindaja Triin Tähnas, TV3 uudisteankur Sirje Eesmaa, sisekujundaja Ene-Ly Piibor ning Maakodu toimetuse ja turundusosakonna töötajad.



