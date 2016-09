Uudised

Vabaerakond tunnustas Enn Meri

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: MM Neljapäev, 22. september 2016. Enn Meri. FOTO: Valmar VOolaid Vabaerakond tunnustas teise sünnipäeva puhul oma liikmeid ja toetajaid. Erilise tänu pälvis disainer Egon Erkmann, kelle loodud on Vabaerakonna sümbol, kuldse südamega puhas, valge karikakar.



Erakonna loomisse panustamise eest tunnustati Külliki Kübarseppa, kes oli de facto tegevjuht kuni erakonna loomiseni ning kampaaniajuht riigikogu valimisteni.



