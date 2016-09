Uudised

Kuressaares tehtud nööp reetis Rootsi riigisaladuse

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: MM, Eesti Ekspress Neljapäev, 22. september 2016. Sporrong Eesti OÜ tegevjuht Hendrik Karlson lõi Rootsi armee esindajatega käed vaid paar nädalat tagasi. FOTO: Valmar Voolaid Roheline stantsimismasin Sporrongi tehases Kuressaares vermib juba nädal aega metallist nööpe, millel on mõõk, lõvi ja mastaapsed kindluseväravad.



Nööbid on vasesulamist, lakitud, kaaluvad olenevalt suurusest 2,5 grammist 6 grammini, ja nende tellija on Rootsi sõjavägi, mis peagi kohustuslikule ajateenistusele üle läheb. Ainult et rootslased ise seda veel ei tea, kirjutab Eesti Ekspress.



Kuus aastat tagasi, kui elu Euroopas veel turvaline tundus, lõpetas Rootsi Kuningriik kohustusliku ajateenistuse ja võttis kasutusele palgaarmee.



Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt 2014 on kohustuslik ajateenistus Rootsis pidevalt jutuaineks olnud, kuigi ametlikku otsust Rootsi võimud selle kohta teinud ei ole. Kaks nädalat tagasi olid Rootsi armee esindajad Saaremaal kohal ja lepiti kokku, et Sporrong hakkab Rootsi ajateenijate mundritele nööpe ja eraldusmärke tootma.



Tellimus tuli juunis



“Esimene tellimus tehti juunis ja kokku toodab Sporrong Rootsi ajateenijate mundrite tarvis 34 eri artiklit tooteid,” ütles Sporrong Eesti OÜ tegevjuht Hendrik Karlson.



Sealsamas valmistatakse ka mundrinööpe Leedu Vabariigile. 2008. aastal läks ka Leedu Vabariik palgaarmeele üle, aga Vene agressiooni hirmus taastati kohustuslik ajateenistus 2015. aastal. Aastapäevad tagasi saigi Sporrong vastava tellimuse aksessuaaride valmistamiseks.



Iga nädal on Sporrongi vabrikus töös 100–150 tellimust. Nööpe toodab Sporrong aastas 700 000. Lisaks nööpidele ja eraldusmärkidele, mis mundrite juurde käivad, valmistatakse firmasümboolikat, riiklikke teenetemärke ja spordiauhindu.



Näiteks on hõbemedal, mis maadleja Martin Kleinile Stockholmi olümpial 1912. aastal pärast maratonmatši kaela riputati, Sporrongis tehtud. Melbourne’i olümpiamängude ajal 1956. aastal, kui Austraalias möllas suu- ja sõrataud ja ratsavõistlused peeti Stockholmis, said ratsavõistluste võitjad kaela Sporrongis valmistatud medalid, tõi Eesti Ekspress välja.



Tootmine Kuressaares



1974. aastal andsid Stockholmi eestlased välja Konstantin Pätsi sajandale sünniaastapäevale pühendatud hõbedast medali – teostaja jällegi Sporrong.

Kui Rootsi kuningas Karl XII Norras 1716 maha lasti, olnud püssikuul valatud Karl XII enda mundri nööbist ja nööp mõistagi Sporrongi toode.



Eesti riiklikke teenetemärke on Sporrong teinud neli aastat koostöös Roman Tavasti tehasega.



Põhiliselt Skandinaavia ja Balti riikide turule orienteerunud Sporrong on üks Rootsi vanimaid ettevõtteid ja tähistas hiljaaegu 350. aastapäeva.



