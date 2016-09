Uudised

Saarlane püüab tiitlit

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: MM Neljapäev, 22. september 2016. Malle Mägi. FOTO: Ada Tammik / Delfi Toiduliidu juhtkogu valis välja viis silmapaistvat töötajat, kes on pühendunult panustanud suurema osa oma tööelust toidusektori arendamisse ning jätkavad kandideerimist Eesti toidutööstuste "Südamega tegija" tiitlile.



“Südamega tegija” nominendiks kinnitati Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi, Valio Eesti konsulent Elle Must, Premia Tallinna Külmhoone vahetuse juht Erika Tuulik, Põltsamaa Felixi ostujuht Leo Dapon ja Kalevi peatehnoloog Eha Paroll, kellest üks pälvib 17. oktoobril Eesti toidutööstuse “Südamega tegija” tiitli.



Rohkem kui 30 aastat staaži



Toiduliidu juhataja Sirje Potisepa sõnul on igaüks nendest viiest inimesest omal moel panustanud sellesse, et ettevõte, kus ta juba aastakümneid töötanud on, oleks nii majanduslikult heal järjel kui ka meeskonnana tugev.



“Nad kõik on väga erilised inimesed, kes tõestavad, et toiduainetööstus on palju enamat kui hooned täis masinaid, mis muudavad tooraine toiduks – see on hulk inimesi, kes on igapäevaselt pühendunud eestimaalaste laua katmisele maitsva ja kvaliteetse kohaliku toiduga,” sõnas Potisepp.



“Südamega tegija” tiitli nominentidena jätkab teiste seas Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi, kes liitus ettevõttega 1985. aastal ning kes on alati oma ettevõtte eest väljas messidel ja degustatsioonidel, tutvustades ettevõtte toodangut tõelise kirega.



“Südamega tegija” nominentidega on võimalik tutvuda Toiduliidu Facebooki lehel 1.–7. oktoobrini ja anda hääl oma lemmikule. Seejärel asub nominente hindama taas Toiduliidu juhtkogu, kes valib välja toidutööstuse “Südamega tegija” tiitli võitja.



Võitja puhul hinnatakse lisaks töötaja staaži pikkusele ka seda, kuidas kandidaat on panustanud ettevõtte arengusse, töökeskkonda ja -kollektiivi, kuidas ta on nii oma oskusi arendanud kui ka nooremaid kolleege välja õpetanud.



