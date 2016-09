Uudised

UUS! Nahkhiir seadis end lillepotis sisse

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 21. september 2016. Elevust tekitanud “uinuv kaunitar“ ei lasknud ennast koolisaginast segada. FOTOD: Liise Kallas Teisipäeval avastas Kihelkonna kooli õpetaja oma klassist uinunud nahkhiire.



Hommikul kooli tulles katsus 1. ja 2. klassi juhataja Liise Kallas oma klassi lille mulda, kas oleks vaja kasta. “Järsku tundsin, et midagi pehmet on sõrmede all, lehti kergitades leidsin eest magava nahkhiire,” kirjeldas Kallas, lisades, et üllatus oli sel hetkel suur.



Nahkhiir tekitas Kallase sõnul elevust koolis ja lasteaias kogu päevaks. “Esimeses tunnis oli seetõttu paslik rääkida nahkhiirtest ning loomade talvitumisest,” sõnas ta.



“Mine võta nüüd kinni, kas põhjuseks on see, et klassi seinal on metsiku loodusega tapeet või on mu tundides lihtsalt nii hea olla, aga täna hommikul leidsin oma töölaual olevast lillepotist uue “õpilase”,” kirjeldas Kallas juhtunut oma sotsiaalmeedia lehel.



