Lapsevanem sai lõpuks ranitsatoetuse kätte

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 22. september 2016. Foto on illustratiivne. Kuressaare linnavalitsus kinnitas teisipäevasel istungil ranitsatoetuse saajate neljanda osa. Nimekirjas on ka end Kuressaarde sisse kirjutanud lapse ema, kellele linn algul keeldus 175 euro suurusest ranitsatoetusest, tuues põhjuseks nõuetele mittevastava taotluse.



“Linnavalitsus lähtus otsuse tegemisel sellest, et laps ja lapsevanem olid registreeritud Kuressaare elanikeks nii 1. jaanuari 2016 seisuga kui ka taotluse teistkordse esitamise ajal,” põhjendas Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu. Tema sõnul on kavas ranitsatoetuse maksmist reguleeriv linnavolikogu määrus üle vaadata.



Kokku on linn tänavu maksnud ranitsatoetust 160 lapse vanemale kogusummas 28 000 eurot.



Linnavalitsusele ranitsatoetuse saamiseks taotluse teinud emale jäi arusaamatuks, mis tema avalduses nõuetele ei vastanud. Linnaametnikule helistades sai ta teada, et põhjus oli tema sissekirjutamises Lääne-Saare valda.



Volikogu määruse järgi peab ranitsatoetuse taotleja olema 1. jaanuari seisuga Kuressaare linna registrisse kantud ja naine ning tema laps olid seda. Ent kusagil ei ole kirjas, et taotluse esitamise hetkel peab olema linna registrisse kantud või linna alaline elanik.



