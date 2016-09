Uudised

Erihoolekanne taas päevakorral

Neljapäev, 22. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Neljapäev, 22. september 2016. Helle Kahmi sõnul võib teabepäeval eestkostjate huvi korral jutuks tulla ka uue, kavandatava erihooldekodu rajamine Kuressaarde. Täna toimub Sõmera Kodus teabepäev, kus kõneldakse Sõmera hooldekodu psüühikahäiretega klientide tulevikust, nende eestkostest ning eestkostekohustuste täitmisest.



“AS Hoolekandeteenused juhatuse esimees Maarjo Mändmaa tuleb kohtuma Sõmera hooldekodu klientide eestkostjatega, et vastata nende küsimustele. Samuti kõneleb Mändmaa riikliku deinstitutsionaliseerimise põhimõtetest ning sellest, mida see Sõmera hooldekodule kaasa toob,” ütles Meie Maale Sõmera hooldekodu juhataja Helle Kahm.



Teabepäevale on oodatud nii kohalike omavalitsuste esindajad kui klientide sugulased. Sõmera hooldekodu klientidel on eestkostjaid üle viiekümne. “Lääne-Saare vallal on eestkostetavaid kõige rohkem,” sõnas Kahm. “Aga info on suunatud ka meie klientide vanematele, õdedele-vendadele ja teistele lähisugulastele.”



Kahmi sõnul võib teabepäeval eestkostjate huvi korral jutuks tulla ka uue, kavandatava erihooldekodu rajamine Kuressaarde, arutelu kavas seda eraldi ei ole.



“Ma siiski arvan, et räägitakse peamiselt tänasest päevast,” sõnas Kahm. “Meil on hooldekodus 367 klienti ning ligikaudu 140 töötajat. Kõiki neid inimesi huvitab eelkõige lähitulevik.”



