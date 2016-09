Uudised

UUS! Katkufarmi omanikule hüvitatakse 226 167 eurot

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 21. september 2016. Nakkuse leviku tõkestamiseks kehtestati Sakla seafarmis augusti lõpul karantiin. FOTO: Tambet Allik Veterinaar- ja toiduamet (VTA) rahuldas Saaremaal seakatkuga nakatunud farmi omaniku Raul Maripuu esitatud taotluse sigade Aafrika katku tõttu tekkinud kahjude hüvitamiseks summas 226 167 eurot.



Hüvitamise otsusel võeti aluseks VTA ametnike kontrollide käigus antud hinnangud ning Eesti Maaülikooli teadlaste läbiviidud epidemioloogiline uuring.



„Analüüsist järeldus, et Sakla külas asuvas seafarmis ei esinenud hooletust bioohutusnõuete täitmisel, mistõttu rahuldasime esitatud taotluse,“ ütles VTA peadirektor Indrek Halliste.



Taudipuhangu põhjusena toodi välja hüpotees, et kuigi farmis olid nõuded täidetud, võisid bioohutusmeetmed osutuda nakatumise vältimiseks ebapiisavaks.



„Sel aastal asetleidnud taudipuhangute valguses tuleb kehtivate bioohutusnõuete tõhusust seakatku vältimiseks põhjalikumalt analüüsida. Selleks on loomisel teadlastest, seakasvatajatest ja järelevalveametnikest koosnev nõuandev komisjon, kes aitab edaspidi kehtivate nõuete piisavust ja nende täitmist hinnata,“ lisas Halliste.



Sigade Aafrika katku diagnoos kinnitati 23. augustil Saaremaal Valjala vallas Sakla külas asuvas sigalas.



Taudistunud kari 2746 seaga hukati viiruse edasise leviku vältimiseks ning hoone desinfitseeriti. Seejärel esitas farmi omanik Valjala seakasvatuse OÜ taotluse taudikahjude hüvitamiseks Veterinaar- ja toiduametile.



Hüvitamine toimub 75 protsendi ulatuses Euroopa Liidu rahadest ning 25 protsenti maksab Eesti riik. Kahju suurus kujuneb looma väärtuse alusel. Lisaks arvestatakse seadme, sööda, pakkematerjali ja loomsete saaduste puhul nende tegelikku väärtust.



Sel aastal on sigade Aafrika katk diagnoositud kokku kuues farmis. Taotluse loomatauditõrjega seotud kahju hüvitamiseks esitas kolm Jõgevamaa kodumajapidamist, kus oli kokku 16 siga, ning üks Lääne-Virumaal asuv farm, kus oli 4300 siga.



