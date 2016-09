Uudised

UUS! Vares müüb võimaluse lennata

Teisipäev, 20. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 20. september 2016. Taniel Varese paraplaan. Muusik Taniel Vares müüb maha oma paraplaani, et toetada lapse hobi, milleks on ATV-ga sõitmine. Lootus on laps järgmisel aastal juba võistlema saata. Vares on lennanud juba seitse aastat.



“Saaremaal olid kunagi lennupäevad, seal ma nägin paraplaani ja tahtsin proovida. Neid käis siin mandrilt lendamas ja see oli kõige odavam ning lihtsam viis saada lendama. Ühtlasi ka kõige ohutum,” rääkis Vares.



Ta tõdes, et kõik oleneb inimesest, aga vähegi sportlik inimene peaks lendama saama umbes nädalaga.



“Ei pea olema sportlane. Kui ta jaksab mõned sammud joosta, 40 kg seljas, ei tohiks probleemi olla. Lendavad ju nii tüdrukud, poisid, naised kui mehed. Kui järjest teha, peaks nädalaga õhku saama,” seletas Vares.



