Jako Jõgi Tanel Padariga ei filmi

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 21. september 2016. Mitmeid videokonkursse võitnud Jako Jõgi jõudis Sky Plusi, Tanel Padari & The Suni videokonkursil finaali, millega otsitakse bändi uuele singlile “Aega on” videot.



Žürii valis välja kandidaadid, kelle vahel toimus rahvahääletus. Kaks enim hääli saanud videot said konkursi finaali, sealhulgas ka Jako Jõgi oma. Teisena sai finaali Märt Madison. Sel nädalal saavad finalistid soovi korral oma video tarbeks filmida lisamaterjali koos Tanel Padariga, kuid Jako Jõgi seda võimalust ei kasuta.



“Ma saatsin e-maili ära, tänasin võimaluse eest, aga ma tõesti ei oska teda videosse kuidagi paigutada. Kui selline video sai, lähen sellega edasi ega hakka seda muutma. Pärast tuleb äkki halvem. Kuigi riske tuleb võtta, siis seekord ei osanud,” rääkis Jõgi, kes esitas konkursile lüürikavideo.



