Orissaare klaver on kohal

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 21. september 2016. Uus klaver sai eile kultuurimaja saali, vana ja väärikas lohistati “kelgul“ fuajeesse. FOTO: Valmar Voolaid Eile täitus Orissaare muusikarahva suur unistus ning keskpäevase praamiga tõi AVA Ekspress Estonia klaveri otse tehasest Orissaarde.



Klaverit olid vastu võtmas kultuurimaja juhataja Anu Viljaste ja muusikakooli direktor Martti Nõu ning mitmed orissaarlasedki olid tulnud ajaloolist sündmust tunnistama.

Sündmuse tähtsuse rõhutamiseks oli kultuurimaja sissekäigu ette maha pandud punane vaip ning klaveri hoonesse kandmist saatis muusikakooli direktor tromboonil.



Kauaoodatud päeva puhul andis Nõu kultuurimaja juhatajale üle lillekimbu. “Kui tromboon on inglite pill, siis klaver on kuningas,” ütles ta.



Pill toob rõõmu



“Mul on väga hea meel, et kultuurimaja juhataja Anu Viljaste selle projekti aasta tagasi algatas. Eks ole ju muusikakooli kasvandikud peamised kliendid, kes seda pilli kasutama hakkavad. Lubame, et teeme seda heaperemehelikult ning et see pill toob meile kõigile palju rõõmu ja ilusat muusikat.”



Kui muusikakooli klaveriõpetaja Kairit Leviti sõrmed uue klaveri klahve puudutasid, et suutnud kultuurimaja juhataja Anu Viljaste oma siirast rõõmu enam varjata ning hüüatas: “Nüüd ma usun, et see on tõsi!”



