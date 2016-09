Uudised

Saare ratsanikud Põrgu Karikal edukad

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 21. september 2016. Eeva Helga Kupits ja Aroomi Kõljalas Saaremaa meistrivõistlustel 2015. FOTO: Katri Kuris Möödunud nädalavahetusel toimus Toris Põrgu Karikas 2016, kus võeti omavahel mõõtu nii kooli- kui takistussõidus. Koolisõidus esindas laupäeval Saaremaa Ratsaklubi ainsana mandril treeniv harrastaja Anni Vakkum hobusel Atmos, kes osalesid koos ka pühapäeval 100 cm parkuuris.



Takistussõidus said 70 cm sõidus Eeva Helga Kupits ja Aroomi 3. koha neljakümne nelja seas. Samuti tegid puhta sõidu Marie Adele Abel ja Wiktooria, jäädes kolmeteistkümnendaks. Miina-Eliise Udeküll ja Atsihh said ühe eksimuse tõttu 23. koha.



Veidi kõrgemas, 43 osalisega 80 cm kaheosalises parkuuris tõid saarlastele parima tulemuse Danii Marii Sillamägi ja Red Rose, võttes 10. auhinnalise koha. Lisaks võtsid samast sõidust osa Eeva Helga Kupits ja Aroomi, Heleriin Lopp ja Red Rose, Marie Adele Abel ja Wiktooria ning Miina-Eliise Udeküll ja Atsihh.

