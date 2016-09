Uudised

Aasta õppija on Jürje Koert

Kolmapäev, 21. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 21. september 2016. Jürje Koert. FOTO: erakogu Saare maakonna aasta õppijaks osutus viie kandidaadi seast valitud Jürje Koert, kes töötab Saaremaa Muuseumis IT-spetsialistina ja lõpetas Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi. Sellest sügisest alustas Jürje Koert õpinguid Tallinna ülikoolis andragoogika erialal.



Aasta õppija 2016 nominendid olid veel Marit Berendson ja Juhan Mikkor – mõlemad OÜ Spordikomitee loojad ja eestvedajad ning töötavad oma ettevõttes sertifitseeritud Crossfiti-treeneritena, samuti Anu Kaljuste, kes on Tihuse hobuturismitalu kokk-perenaine, ja Valve Reede – MTÜ Oesel Studium juhatuse liige, tegevjuht, kes pidas vajalikuks luua Salme piirkonna eakatele enesetäiendamise võimalusi.



Oli parajaks väljakutseks



“See eriala tundus mulle huvitav ja selline paras väljakutse koolitada, õpetada ja tegeleda täiskasvanute, mitte lastega,” rääkis aasta õppija Jürje Koert.

Taas õppima asumisega on ta siiani väga rahul. “Palju on kirjalikku tööd ja hästi palju tuleb ennast analüüsida. Väga huvitav on. Grupitöid on samuti palju,” rääkis Koert.



Tema sõnul on väga positiivne, et inimesed õpivad vanusest hoolimata pidevalt juurde, seda kinnitab näiteks ka see, et väärikate ülikooli oli tänavu rekordiliselt kandideerijaid.



“Arengut ei saa hinnata selle järgi, et ütleme, et oled 23 täis ja rohkem sa ei suuda. Õpe on elukestev niikuinii. Inimene õpib igalt poolt. Iseenda kogemustest võib ka õppida. Väga hea, et antakse rohkem võimalusi, et inimesed saavad ennast arendada,” rääkis Koert.



Seeniorõppijaks valiti Elve Viljus



Seekord valiti ka seeniorõppija, kelleks osutus Elve Viljus. Elve on majandusalase kõrghariduse ja pikaajalise finantsvaldkonna töökogemusega ning soovis leida rakendust pärast pensionile jäämist.



Aasta koolitaja 2016 tiitel omistati Irina Arhipovale, kes töötab koolitajana-kutseõpetajana Kuressaare ametikoolis. Irina esitasid selle kategooria nominendiks tema kokaeriala õpilased.



Aasta koolitaja nominentideks olid veel Marika Mägi, kes koolitab TTÜ Kuressaare kolledžis väikeettevõtjaid, ja Margit Düüna, kes töötab Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia juhataja ja täiskasvanute koolitajana.

Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 on aga just Düüna juhitav Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia, mis on tegutsenud täiskasvanute koolituskeskusena juba 20 aastat.



Aasta õpiteoks valiti rahvarõivas



Aasta õpiteoks valiti rahvarõiva valmistamise koolitus, mille käigus valmisid rahvariidekomplektid Saaremaa erinevatest kihelkondadest ja ka mõned Mandri-Eestist.



Koolituse läbis 22 naist: käsitöölised, käsitööringide juhendajad, õpetajad, rahvakultuuriühenduste liikmed jt huvilised erinevatest Saaremaa kihelkondadest. Koolituse eestvedajad on Saaremaa Käsitööseltsi KadakMari MTÜ juhatuse liikmed Imbi Padar ja Mareli Rannap.



Aasta õpitegu 2016 nominent oli veel karjäärikool, mis tegutseb Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi juures erinevate loengute sarjaga.

Sel aastal lisandus uus kategooria raamatukogude näol.



Aasta raamatukogu 2016 on Orissaare raamatukogu. Raamatukogul on täiskasvanuhariduse edendamisel kaasaaitaja roll. Juhataja on Eha Trumm.

Maakonna tunnustusüritus toimub 19. oktoobril kell 14 maavalitsuses. Aasta õppija 2016 nominendid olid veel Marit Berendson ja Juhan Mikkor – mõlemad OÜ Spordikomitee loojad ja eestvedajad ning töötavad oma ettevõttes sertifitseeritud Crossfiti-treeneritena, samuti Anu Kaljuste, kes on Tihuse hobuturismitalu kokk-perenaine, ja Valve Reede – MTÜ Oesel Studium juhatuse liige, tegevjuht, kes pidas vajalikuks luua Salme piirkonna eakatele enesetäiendamise võimalusi.“See eriala tundus mulle huvitav ja selline paras väljakutse koolitada, õpetada ja tegeleda täiskasvanute, mitte lastega,” rääkis aasta õppija Jürje Koert.Taas õppima asumisega on ta siiani väga rahul. “Palju on kirjalikku tööd ja hästi palju tuleb ennast analüüsida. Väga huvitav on. Grupitöid on samuti palju,” rääkis Koert.Tema sõnul on väga positiivne, et inimesed õpivad vanusest hoolimata pidevalt juurde, seda kinnitab näiteks ka see, et väärikate ülikooli oli tänavu rekordiliselt kandideerijaid.“Arengut ei saa hinnata selle järgi, et ütleme, et oled 23 täis ja rohkem sa ei suuda. Õpe on elukestev niikuinii. Inimene õpib igalt poolt. Iseenda kogemustest võib ka õppida. Väga hea, et antakse rohkem võimalusi, et inimesed saavad ennast arendada,” rääkis Koert.Seekord valiti ka seeniorõppija, kelleks osutus Elve Viljus. Elve on majandusalase kõrghariduse ja pikaajalise finantsvaldkonna töökogemusega ning soovis leida rakendust pärast pensionile jäämist.Aasta koolitaja 2016 tiitel omistati Irina Arhipovale, kes töötab koolitajana-kutseõpetajana Kuressaare ametikoolis. Irina esitasid selle kategooria nominendiks tema kokaeriala õpilased.Aasta koolitaja nominentideks olid veel Marika Mägi, kes koolitab TTÜ Kuressaare kolledžis väikeettevõtjaid, ja Margit Düüna, kes töötab Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskuse Osilia juhataja ja täiskasvanute koolitajana.Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2016 on aga just Düüna juhitav Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia, mis on tegutsenud täiskasvanute koolituskeskusena juba 20 aastat.Aasta õpiteoks valiti rahvarõiva valmistamise koolitus, mille käigus valmisid rahvariidekomplektid Saaremaa erinevatest kihelkondadest ja ka mõned Mandri-Eestist.Koolituse läbis 22 naist: käsitöölised, käsitööringide juhendajad, õpetajad, rahvakultuuriühenduste liikmed jt huvilised erinevatest Saaremaa kihelkondadest. Koolituse eestvedajad on Saaremaa Käsitööseltsi KadakMari MTÜ juhatuse liikmed Imbi Padar ja Mareli Rannap.Aasta õpitegu 2016 nominent oli veel karjäärikool, mis tegutseb Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi juures erinevate loengute sarjaga.Sel aastal lisandus uus kategooria raamatukogude näol.Aasta raamatukogu 2016 on Orissaare raamatukogu. Raamatukogul on täiskasvanuhariduse edendamisel kaasaaitaja roll. Juhataja on Eha Trumm.Maakonna tunnustusüritus toimub 19. oktoobril kell 14 maavalitsuses.

Veel artikleid samast teemast »