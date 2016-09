Uudised

Lääne-Saare läks kahe tooli seadusega riigikohtusse

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 21. september 2016. Lääne-Saare vald otsustas anda riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse, mis on rahvasuus ristitud ka kahe tooli seaduseks, riigikohtusse.



Seadusemuudatuse eesmärk on kaotada piirangud, mille kohaselt riigikogu liikmed ei või osaleda valla- ja linnavolikogude töös. See muudatus hakkab kehtima 2017. aasta kohalikest valimistest ning seetõttu tuleb muudatuse mõjusid vaadata koosmõjus haldusreformiga, mille tulemusel väheneb oluliselt omavalitsuste arv.



“Seadus, mis võimaldab riigikogu liikmel olla samaaegselt kohaliku omavalitsuse volikogu liige, riivab ebaproportsionaalselt põhiseaduses sisalduvat kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõtet. Lisaks on seadus vastuolus põhiseaduses sisalduva ametite ühildamatuse põhimõtte ning võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttega,” kommenteeris Lääne-Saare valla õigusnõunik Kaire Müür.



