Ingrid Puusta surfab Mõntust Gotlandile

Kolmapäev, 21. september 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 21. september 2016. Ingrid Puusta. Rio olümpiamängudel osalenud surfar Ingrid Puusta üritab esimese naisena ületada Läänemerd, surfates Eestist Rootsisse Gotlandile.



Puusta stardib purjelauaga pea 277 kilomeetri pikkusele retkele praeguste plaanide järgi täna hommikul kell 6 Mõntu sadamast ning sõidab välja Gotlandi lähistele Farö saarele.



Puusta purjetab Gotlandile ilma jalga vahepeal maale panemata. Purjelauduri sõnul on tegu suure pingutusega, mis võib jahedate sügistuulte tõttu kujuneda raskeks katsumuseks.



“Raskeks teeb sõidu see, et pean pikalt ühes asendis olema ja sõidu teevad keeruliseks ka suured lained,” rääkis Puusta tõenäoliselt 10-12 tunni pikkuseks kujuneva ületuse kohta.



