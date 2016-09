Uudised

UUS! Kaunis päevalilleväli läks põllurammuks

Teisipäev, 20. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Heli Salong Teisipäev, 20. september 2016. Päevalillepõld pakkus möödasõitjatele ohtrasti silmailu. FOTO: Valmar Voolaid Paljud möödasõitjad märkasid sel suvel Kuressaare-Kuivastu maantee ääres ilusat päevalillepõldu, mis nüüd äkki on kadunud.



“Kui ma siin põldu niitsin, siis üks naisterahvas näitas mulle rusikat, et mis sa kurat niidad siin,” rääkis muigamisi Ivo Salm.



Ivo on Orissaare valla Laheküla Põlde mahetalu vanaperemees ja päevalilled olid maha külvatud ikka kasu, mitte ilu pärast. Kuid inimesed pidasid kauni põllu juures tihti kinni ja pildistasid nii põldu kui iseennast.



“Niitsin seal viis tundi ja selle aja jooksul pidas kinni 86 autot ning kõige rohkem seisis korraga 12 autot,” tegi Ivo pisut statistikat.



Mees inimesi ära ajama ei hakanud, sest mis sa neist ikka ajad – viidaks aega ja rikub närve. Väiksemaid õisi ka nopiti, aga Ivol sellest suurt kahju polnud.



“Naersime isekeskis, et võiks põllu servale karbi panna ja raha koguda.”

Sellest ideest, et õisi lillepoodi müüki viia, mees suurt ei arvanud, sest mis sa lillepoest ostad, kui siit muidu saad.



Ivo peab koos poja Hendrikuga mahetalu, kus kasvatatakse teravilja, kartulit, viljaseemet. Rukkiseemet tuli näiteks eelmisel aastal 60 tonni ja natuke on veel järel. Agronoomiks õppinud poeg on nüüd talu enda kätte võtnud ja ehk sealt ka uudsed väetamisvõtted.



Lilled väetiseks



Päevalillepõllu näol oli tegu haljasväetisega. Seal ei olnud mitte ainult päevalilled, vaid ka ameerika ristik, talivikk ja keerispea.



“Mul on olnud ikka nii, et on külvid ja siis järgmisel aastal on põld kas ristikus või mesikas, aga kuna eelmisel aastal oli kaeraga mesika külv ja see kaer oli nii vägev, et lämmatas mesikataimed ära, siis tuli vaadata, et maa nälga ei jääks.



Olen ju mahetootja ja väetisi ei kasuta, kuid maale tuleb rammu anda, et ka järgmisel aastal midagi saaks. Selline taimede kooslus oli ainuke variant, et kiiret väetamist saada. Päevalill on selles mõttes hea, et on kiirekasvuline ja annab palju massi,” selgitas Ivo.



Mujal maailmas on seda segu ammu tehtud ja nüüd mõtlesid Salmid, et katsetavad ka. Saaremaal pole varem sellist segu olnud. Mõned päevad tagasi künti kogu mahaniidetud mass põlluväetiseks. Sellist põldu oli kokku 5,5 ha.



“Seal ei pea mingi küpsusaste olema, vaid põhimõte on see, et oleks võimalikult rohkem massi ja niita tuleb maha enne, kui päevalilleseemned valmis saavad.”

Nüüd on samale põllule rukis külvatud.



“Vaatame, mis sest rukkist tuleb. EV 100 raames on kavas rajada 100 rukkipõldu ja me paneme ennast ka sinna kirja. Siit tee äärest kõigil näha ja inimestel hea vaadata.” “Kui ma siin põldu niitsin, siis üks naisterahvas näitas mulle rusikat, et mis sa kurat niidad siin,” rääkis muigamisi Ivo Salm.Ivo on Orissaare valla Laheküla Põlde mahetalu vanaperemees ja päevalilled olid maha külvatud ikka kasu, mitte ilu pärast. Kuid inimesed pidasid kauni põllu juures tihti kinni ja pildistasid nii põldu kui iseennast.“Niitsin seal viis tundi ja selle aja jooksul pidas kinni 86 autot ning kõige rohkem seisis korraga 12 autot,” tegi Ivo pisut statistikat.Mees inimesi ära ajama ei hakanud, sest mis sa neist ikka ajad – viidaks aega ja rikub närve. Väiksemaid õisi ka nopiti, aga Ivol sellest suurt kahju polnud.“Naersime isekeskis, et võiks põllu servale karbi panna ja raha koguda.”Sellest ideest, et õisi lillepoodi müüki viia, mees suurt ei arvanud, sest mis sa lillepoest ostad, kui siit muidu saad.Ivo peab koos poja Hendrikuga mahetalu, kus kasvatatakse teravilja, kartulit, viljaseemet. Rukkiseemet tuli näiteks eelmisel aastal 60 tonni ja natuke on veel järel. Agronoomiks õppinud poeg on nüüd talu enda kätte võtnud ja ehk sealt ka uudsed väetamisvõtted.Päevalillepõllu näol oli tegu haljasväetisega. Seal ei olnud mitte ainult päevalilled, vaid ka ameerika ristik, talivikk ja keerispea.“Mul on olnud ikka nii, et on külvid ja siis järgmisel aastal on põld kas ristikus või mesikas, aga kuna eelmisel aastal oli kaeraga mesika külv ja see kaer oli nii vägev, et lämmatas mesikataimed ära, siis tuli vaadata, et maa nälga ei jääks.Olen ju mahetootja ja väetisi ei kasuta, kuid maale tuleb rammu anda, et ka järgmisel aastal midagi saaks. Selline taimede kooslus oli ainuke variant, et kiiret väetamist saada. Päevalill on selles mõttes hea, et on kiirekasvuline ja annab palju massi,” selgitas Ivo.Mujal maailmas on seda segu ammu tehtud ja nüüd mõtlesid Salmid, et katsetavad ka. Saaremaal pole varem sellist segu olnud. Mõned päevad tagasi künti kogu mahaniidetud mass põlluväetiseks. Sellist põldu oli kokku 5,5 ha.“Seal ei pea mingi küpsusaste olema, vaid põhimõte on see, et oleks võimalikult rohkem massi ja niita tuleb maha enne, kui päevalilleseemned valmis saavad.”Nüüd on samale põllule rukis külvatud.“Vaatame, mis sest rukkist tuleb. EV 100 raames on kavas rajada 100 rukkipõldu ja me paneme ennast ka sinna kirja. Siit tee äärest kõigil näha ja inimestel hea vaadata.”

Veel artikleid samast teemast »